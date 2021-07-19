Житель Улан-Удэ в порыве злости разбил чужой автомобиль

День у ранее судимого горожанина не задался с самого утра



В Улан-Удэ полицейские задержали мужчину, подозреваемого в порче автомобиля.

«В мае этого года 31-летний улан-удэнец, распив спиртное, пришел в арендованное жилье на улице Мокрова, чтобы забрать вещи, поскольку ранее хозяева квартиры потребовали гражданина съехать. Однако жилище оказалось заперто. Тогда мужчина вышел на улицу и сорвал недовольство на припаркованной рядом с домом чужой автомашине: разбил камнем боковые передние стекла и скрылся. Ущерб составил девять тысяч рублей», сообщили в МВД Бурятии.



Как отметили в полиции, мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе, за тяжкое преступление. Постоянного источника дохода не имеет. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.



Фото: pixabay.com «В мае этого года 31-летний улан-удэнец, распив спиртное, пришел в арендованное жилье на улице Мокрова, чтобы забрать вещи, поскольку ранее хозяева квартиры потребовали гражданина съехать. Однако жилище оказалось заперто. Тогда мужчина вышел на улицу и сорвал недовольство на припаркованной рядом с домом чужой автомашине: разбил камнем боковые передние стекла и скрылся. Ущерб составил девять тысяч рублей», сообщили в МВД Бурятии.Как отметили в полиции, мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе, за тяжкое преступление. Постоянного источника дохода не имеет. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com

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