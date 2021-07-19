В Улан-Удэ обвиняемые в смерти подростка врачи отказались давать показания

По факту смерти 17-ленего парня возбуждено уголовное дело



Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту смерти 17-ленего подростка, который после приема в ДРКБ был отпущен домой и вскоре умер. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Как сообщили в Следственном ведомстве, вечером 12 июля в связи с острыми опоясывающими болями живота молодой человек вместе с матерью обратился в приемно-диагностическое отделение ДРКБ. Однако после осмотра дежурным врачом парню не оказали надлежащей медицинской помощи, а вместо этого отправили домой. Вскоре он умер. Как выяснилось, молодой человек скончался в результате развитого перитонита – острого хирургического заболевания, требующего срочной госпитализации и оперативного вмешательства.



Сообщение об этом сначала



В Следственном комитете уточнили, что в ходе допросов врачи приемно-диагностического отделения больницы, проводившие прием ребенка, отказались давать показания. Однако на изъятой видеозаписи виден весь процесс приема пациента, в том числе, запечатлено, что пальпация живота вызывала у подростка сильную боль. В настоящее время уголовное дело находится в производстве следователей по особо важным делам, по нему проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления.



Фото: «Номер один» Как сообщили в Следственном ведомстве, вечером 12 июля в связи с острыми опоясывающими болями живота молодой человек вместе с матерью обратился в приемно-диагностическое отделение ДРКБ. Однако после осмотра дежурным врачом парню не оказали надлежащей медицинской помощи, а вместо этого отправили домой. Вскоре он умер. Как выяснилось, молодой человек скончался в результате развитого перитонита – острого хирургического заболевания, требующего срочной госпитализации и оперативного вмешательства.Сообщение об этом сначала появилось в соцсетях , позже в ДРКБ подтвердили факт смерти подростка и выразили соболезнования его семье.В Следственном комитете уточнили, что в ходе допросов врачи приемно-диагностического отделения больницы, проводившие прием ребенка, отказались давать показания. Однако на изъятой видеозаписи виден весь процесс приема пациента, в том числе, запечатлено, что пальпация живота вызывала у подростка сильную боль. В настоящее время уголовное дело находится в производстве следователей по особо важным делам, по нему проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления.Фото: «Номер один»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.