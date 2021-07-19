В Бурятии ехавшая на вызов скорая застряла в грязи

На помощь медикам пришлось вызывать пожарных





Сегодня ночью на проселочной дороге в улусе Хойтобэе Иволгинского района, которую размыло из-за дождей, застряла ехавшая на вызов машина скорой помощи. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, на помощь медикам прибыли пожарные. На своем автомобиле они около 300 метров буксировали «скорую» по бездорожью, пока та не оказалась на безопасном участке дороги.

В агентстве уточнили, что к месту вызова направили другой автомобиль «скорой», который поехал в объезд.Фото: «Номер один»