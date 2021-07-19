В Бурятии дети пытались угнать автомобиль у сельчанки

Когда машина не завелась, они выбили в авто все окна



15 июля в полицию Джидинского района поступило заявление о краже от 34-летней жительницы села Петропавловка. По ее словам, ночью, когда все спали, неизвестные проникли в их гараж и похитили электроинструменты и запчасти от автомобиля. Ущерб составил 21,5 тысячи рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены все пятеро участников инцидента в возрасте от 12 до 14 лет.



- Они признались, что вскрыли гараж, вытолкали оттуда автомобиль отечественного производства и планировали угнать. Когда машина не завелась, разозлившиеся подростки разбили стекла транспортного средства. Кроме того, они совершили кражу электроинструментов и автозапчастей из гаража. Их они перенесли в находящийся неподалеку заброшенный дом и планировали в дальнейшем продать, - рассказали в МВД Бурятии.



На сегодня правоохранители изъяли у подростков все похищенное. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



- 14-летний участник противоправного деяния будет привлечен к уголовной ответственности. Материалы в отношении остальных четырех подростков, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, - добавили в ведомстве.



Отметим, трое из них уже состоят на профилактическом учете в ПДН. Другие двое тоже будут поставлены на учет.





фото: "Номер один"

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