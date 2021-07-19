В Бурятии фермер «обменял» коня на автомобиль

Сельчанин угнал машину, пока хозяин авто катался на его коне



В Селенгинском районе сотрудники ГИБДД задержали угонщика автомобиля. Как сообщили в МВД Бурятии, поздним вечером 17 июля в полицию Селенгинского района поступило заявление об угоне автотранспорта от 32-летнего жителя Улан-Удэ. Он рассказал, что с друзьями отдыхал на озере Абрамовском в Селенгинском районе, где познакомился с 20-летним парнем – работником животноводческой стоянки. Подъехавший на коне молодой человек собирал коров.



- Компания распила спиртное, и потерпевший попросил у гостя лошадь, чтобы прокатиться до ближайшего магазина. Когда мужчина вернулся, иномарки на месте уже не было. Вместе с ней пропал хозяин коня, - рассказали в ведомстве.



Спустя время сотрудники ГИБДД обнаружили угнанную машину на 45 километре дороги «Улан-Удэ – Кяхта». Транспорт стоял на обочине, а водитель – работник фермы – спал.



Уже позже он пояснил полицейским, что взял чужой автомобиль «чтобы найти его владельца», который, попросив лошадь, длительное время не возвращался. Отметим, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.



По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.





фото: Номер один

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