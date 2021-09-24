В Бурятии нашли группу добровольцев, отправившихся на поиски рыбака

О судьбе самого рыбака ничего не известно





Вчера в районе слияния рек Снежная и Ара-Буректай спасатели обнаружили группу из 5 человек, отправившихся на поиски пропавшего рыбака. Мужчины находились в зимовье, расположенном в труднодоступной местности. Сообщить о своем местонахождении они не могли из-за отсутствия мобильной связи.

Вертолет Ми-8 доставил добровольцев в Выдрино. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, от медицинской помощи отказались, сообщили в МЧС Бурятии.Напомним, 15 сентября пять жителей Выдрино пошли на поиски в район, где опрокинулась лодка с рыбаками. В ней находились три человека, один не добрался до берега - он числится пропавшим без вести. Родственники собрали добровольцев на его поиски, но 20 сентября в назначенное время их группа не вышла на связь.Фото: МЧС Бурятии