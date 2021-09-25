В Бурятии мужчина ушел в лес по орехи и пропал

Поиски заблудившегося сборщика дикоросов продолжаются двое суток в Бичурском районе



В Бурятии разыскивают улан-удэнца Алексея Гынденова, который 23 сентября с бригадой добывал орех в тайге. Около 18:20 мужчина вышел из лагеря и пропал. Поиски ведутся в районе местности Каменная (вверх по Бичуре), сообщают в местной группе "Бичура-инфо 24/7".



Приметы:



- Рост 183 см

- Плотного телосложения

- Одет в военную форму нового образца ВКПО

- С собой противогазная сумка

- Правое ухо не слышит.



К сожалению, поиски друзей и сотрудника полиции ОМВД не дали результата. Сегодня к розыску приступит поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" из

Улан-Удэ совместно с добровольцами из Бичурского района, а также на место выехали спасатели БРПСС - 4 спасателя, 2 единицы техники.



Если у вас есть информация о нахождении Гынденова Алексея, позвоните по номеру 89834244528, Зоя Геннадьевна (жена), либо по номеру 101.





фото: Бичура-инфо 24/7





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