Бывшего зампреда правительства Бурятии ждет суд за масштабные хищения

Расследование уголовного дела в отношении Алексея Мишенина завершено
В Новосибирске завершено расследование резонансного уголовного дела о масштабных хищениях на Новосибирском авиаремонтном заводе (НАРЗ) холдинга «Вертолеты России». Как сообщает «КоммерсантЪ», обвиняемыми по делу проходят шесть человек, его ключевой фигурант — бывший гендиректор предприятия, а впоследствии зампред правительства Бурятии Алексей Мишенин. Ущерб по делу составляет около 67 млн руб., он полностью возмещен обвиняемыми, сообщили источники.
Хищения на НАРЗ выявили сотрудники новосибирского управления ФСБ. Следственные органы завели уголовное дело, в его основу лег контракт на изготовление технической документации по ремонту вертолетов, при выполнении которого, как считают силовики, были похищены около 67 млн руб. В декабре 2020 года правоохранители задержали Алексея Мишенина, который в то время работал заместителем председателя правительства Бурятии по экономическому развитию.
Чиновника конвоировали в Новосибирск и предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, максимальное наказание до 10 лет лишения свободы). По решению суда его поместили под домашний арест. В дальнейшем Алексей Мишенин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Это стало одним из оснований для его освобождения под подписку о невыезде.
Напомним, сразу после ареста своего зампреда глава Бурятии назвал ситуацию «неприятной» и выразил надежду, что по итогам разбирательств Мишенин окажется «не при чём».
- Сегодня, конечно, новость дня - это задержание Мишенина Алексея Сергеевича. Крайне неприятная ситуация. Его задержали, сейчас проводятся мероприятия. Претензии, которые ему предъявляются, связаны с 2016 годом и с работой Новосибирского авиаремонтного завода. Хотелось бы,чтоб следствие во всем разобралось и по итогам выяснилось, что он не при чем. И он оказался чист. Если по итогу выяснится, что он преступил закон, ну тогда что, перед законом все равны. Будет, конечно, очень неприятно. Я думаю, следствие разберётся, суд разберётся. Будем смотреть как дело развивается. Ну а сами будем идти дальше, - говорил тогда Алексей Цыденов.
Алексей Мишенин был назначен министром промышленности Бурятии в 2015 году. Пробыв на этом посту до декабря 2018 года, он перешел на работу в госкомпанию «Ростех». Однако на новом месте Мишенин задержался всего на три месяца, после чего вернулся в правительство республики уже в ранге зампреда по экономическому развитию.
Фото: «Номер один»
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