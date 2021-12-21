Бывшего зампреда правительства Бурятии ждет суд за масштабные хищения

Расследование уголовного дела в отношении Алексея Мишенина завершено





В Новосибирске завершено расследование резонансного уголовного дела о масштабных хищениях на Новосибирском авиаремонтном заводе (НАРЗ) холдинга «Вертолеты России». Как сообщает «КоммерсантЪ» , обвиняемыми по делу проходят шесть человек, его ключевой фигурант — бывший гендиректор предприятия, а впоследствии зампред правительства Бурятии Алексей Мишенин. Ущерб по делу составляет около 67 млн руб., он полностью возмещен обвиняемыми, сообщили источники.

Чиновника конвоировали в Новосибирск и предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, максимальное наказание до 10 лет лишения свободы). По решению суда его поместили под домашний арест . В дальнейшем Алексей Мишенин признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Это стало одним из оснований для его освобождения под подписку о невыезде.





Напомним, сразу после ареста своего зампреда глава Бурятии назвал ситуацию «неприятной» и выразил надежду, что по итогам разбирательств Мишенин окажется «не при чём»





- Сегодня, конечно, новость дня - это задержание Мишенина Алексея Сергеевича. Крайне неприятная ситуация. Его задержали, сейчас проводятся мероприятия. Претензии, которые ему предъявляются, связаны с 2016 годом и с работой Новосибирского авиаремонтного завода. Хотелось бы,чтоб следствие во всем разобралось и по итогам выяснилось, что он не при чем. И он оказался чист. Если по итогу выяснится, что он преступил закон, ну тогда что, перед законом все равны. Будет, конечно, очень неприятно. Я думаю, следствие разберётся, суд разберётся. Будем смотреть как дело развивается. Ну а сами будем идти дальше, - говорил тогда Алексей Цыденов.





Алексей Мишенин был назначен министром промышленности Бурятии в 2015 году. Пробыв на этом посту до декабря 2018 года, он перешел на работу в госкомпанию «Ростех». Однако на новом месте Мишенин задержался всего на три месяца, после чего вернулся в правительство республики уже в ранге зампреда по экономическому развитию.

Хищения на НАРЗ выявили сотрудники новосибирского управления ФСБ. Следственные органы завели уголовное дело, в его основу лег контракт на изготовление технической документации по ремонту вертолетов, при выполнении которого, как считают силовики, были похищены около 67 млн руб. В декабре 2020 года правоохранители задержали Алексея Мишенина, который в то время работал заместителем председателя правительства Бурятии по экономическому развитию.Фото: «Номер один»