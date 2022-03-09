В Улан-Удэ студент из Тувы зарезал земляка

Вечером 7 марта на улице Цивилева в Улан-Удэ прохожие обнаружили раненого 22-летнего парня, который истекал кровью. Потерпевшему вызвали скорую, но спасти молодого человека не удалось – он скончался по пути в больницу.По факту смерти парня Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело. Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан 25-летний знакомый покойного. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый приехал в Бурятию из Тывы для обучения в одном из местных вузов. Днем 7 марта он встретился со своим знакомым земляком, с которым на улице возле гаражей стал употреблять спиртное. Через некоторое время между молодыми людьми на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного спора произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе обвиняемый выхватил из кармана нож и нанес им удар в бедро противника. Затем он попытался оказать потерпевшему помощь, но не смог остановить кровотечение, после чего оставил раненного приятеля и скрылся. Позже его обнаружили и задержали в общежитии по месту учебы.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: pixabay.com