Сразу три автомобиля провалились под лед в Бурятии

Как сообщили в МЧС Бурятии, первый случай произошел в местности «Лопатки» поселка Усть-Баргузин. Водитель «Мицубиси Паджеро», игнорируя запрещающие знаки, выехал на лед и частично провалился.





В этот же день в селе Максимиха вблизи берега частично провалились под лед сразу два автомобиля: пикап и микроавтобус. На этом участке также были установлены запрещающие знаки.





В Бурятии с установлением теплой погоды участились случаи провалов автомобилей под лед. Так, за минувшие сутки зафиксировано сразу три подобных инцидента.С помощью спасателей все три автомобиля вытащили на берег, обошлось без пострадавших.МЧС Бурятии просит граждан не игнорировать запрещающие знаки - они устанавливаются там, где неоднократно фиксировались случаи провала людей и техники под лед.Фото: МЧС Бурятии