Происшествия 16.04.2022 в 09:04

Сразу три автомобиля провалились под лед в Бурятии

Все происшествия случились в Баргузинском районе
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Текст: Константин Воронов
Сразу три автомобиля провалились под лед в Бурятии
В Бурятии с установлением теплой погоды участились случаи провалов автомобилей под лед. Так, за минувшие сутки зафиксировано сразу три подобных инцидента.

Как сообщили в МЧС Бурятии, первый случай произошел в местности «Лопатки» поселка Усть-Баргузин. Водитель «Мицубиси Паджеро», игнорируя запрещающие знаки, выехал на лед и частично провалился.


В этот же день в селе Максимиха вблизи берега частично провалились под лед сразу два автомобиля: пикап и микроавтобус. На этом участке также были установлены запрещающие знаки.


С помощью спасателей все три автомобиля вытащили на берег, обошлось без пострадавших.

МЧС Бурятии просит граждан не игнорировать запрещающие знаки - они устанавливаются там, где неоднократно фиксировались случаи провала людей и техники под лед.

Фото: МЧС Бурятии
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