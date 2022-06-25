Происшествия 25.06.2022 в 16:46

В Бурятии устанавливают обстоятельства смерти девушки на железной дороге

Сегодня утром она была сбита электровозом
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Текст: Номер один
В Бурятии устанавливают обстоятельства смерти девушки на железной дороге
В Республике Бурятия следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования девушки на Восточно-Сибирской железной дороге

Установлено, что 25 июня 2022 года около 06 часов 30 минут по местному времени на 5678 км пикета 7 ст. Онохой Республики Бурятия электровозом была смертельно травмирована 17-летняя жительница п. Онохой. Машинист поезда подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако ввиду близкого расстояния наезда избежать не удалось. Пострадавшая девушка скончалась на месте.

По данному факту Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводится доследственная проверка. 

В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства и причины  произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Восточное МСУТ СК России в очередной раз напоминает гражданам о том, что железнодорожные пути предназначены исключительно для передвижения поездов, пребывание на них человека ставит под угрозу его жизнь и здоровье. Будьте внимательны! 

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