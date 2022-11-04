В Улан-Удэ сотрудники завода попались на воровстве металла

Три сотрудника завода решили подзаработать. Способ для заработка мужчины выбрали не совсем законный – они решили украсть медные пластины и мотки многожильного кабеля, чтобы затем сдать их в пункт приемки металлолома. Им почти удалось реализовать свой план, если бы их не застали на месте преступления сотрудники линейного отдела полиции на транспорте.

Летом один из работников якорного цеха завода предложил своему другу из вагоно-кузовного цеха, ранее судимому, подзаработать на сдаче металла. Друг согласился.

Воровские планы решили не откладывать. В тот же день, вечером, мужчины похитили из коллектора тягового двигателя медные пластины Г - образной формы, относящиеся к категории меди М1, общим весом 59 кг., которые поместили в металлический шкаф, там же в цехе завода.

На следующий день, уже в дневное время, друзья похитили шины медные общим весом 3,8 кг. и три фрагмента медного провода общим весом 6,9 кг., относящиеся к категории меди М2. Похищенное они припрятали в том же шкафу.

Сотрудник якорного цеха осознав, что такое количество металла вынести с завода будет непросто, решил привлечь к делу еще одного знакомого – коллегу из своего цеха. Воришка знал, что у коллеги есть автомобиль.

Коллега-автовладелец на предложение помочь с вывозом металла согласился.

Через несколько дней мужчины решили, что пора действовать. Двое из них взяли из шкафа наворованное добро, стаскали к забору и перекинули через него металл. С той стороны забора металл «принимал» их коллега-автовладелец. Мужчина начал собирать металл в мешок. В этот момент его и застигли сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте. Сдать металл троице не удалось.

«В случае доведения преступных действий до конца, Улан-Удэнскому ЛВРЗ был бы причинен материальный ущерб на общую сумму 22 289,92 руб.

Действия работников завода суд квалифицировал по ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как покушение на кражу, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Интересно, что руководители цехов всех троих работников охарактеризовали положительно. Так, инициатор кражи характеризуется как «дисциплинированный, добросовестный и ответственный работник, требовательный к себе и другим, в коллективе поддерживал ровные и дружеские отношения, пользовался уважением у руководства». Приятель зачинщика из другого цеха также был на хорошем счету у руководства: «зарекомендовал себя с хорошей стороны, задания выполняет вовремя, добросовестный, дисциплинированный, трудолюбивый, ответственный, обладает высокими профессиональными качествами. Третий участник кражи «по месту работы зарекомендовал себя исполнительным, трудолюбивым и ответственным работником с отличными профессиональными навыками, успешно справляется с должностными обязанностями, высоко дисциплинирован, дружелюбен, взысканий не имеет».

Все мужчины имеют на иждивении несовершеннолетних детей.

Суд признал всех троих виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мужчины получили наказание в виде лишения свободы сроком от одного года до 1,4 года условно.