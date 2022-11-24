Жительница Улан-Удэ оформила кредит на мать за несколько минут до ее смерти

22 ноября в полицию Улан-Удэ поступило заявление от работника банка о факте мошенничества. В июле неизвестный оформил кредит на 58-летнюю улан-удэнку, которая, как выяснилось позже, в этот же день скончалась от тяжелого заболевания. Платеж по займу был внесен единожды и не в полном объеме – в первый месяц после оформления кредитных обязательств.Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых установили личность подозреваемой. Ею оказалась 28-летняя дочь умершей. Как выяснилось, за несколько минут до смерти матери девушка взяла от её имени и без её ведома потребительский кредит на 180 тысяч рублей, воспользовавшись мобильным приложением на планшете тяжелобольной женщины. Часть денег она потратила на организацию похорон, остальные – на собственные нужды.«Улан-удэнка призналась: она надеялась, что со смертью родственницы будут аннулированы и её кредитные обязательства. Ранее к уголовной ответственности подозреваемая не привлекалась, трудоустроена. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»