Происшествия 23.05.2023 в 11:38
Жительница Бурятии после многодневного «развода» отдала жуликам 3 млн рублей
Мошенники разыграли перед своей жертвой настоящий спектакль
Текст: Константин Воронов
Об очередном случае крупного мошенничества сообщили сегодня в МВД Бурятии. На этот раз жертвами злоумышленников стала 53-летняя жительница Кабанского района Бурятии.
Сельчанка рассказала полицейским, что 29 апреля в мессенеджере ей позвонила женщина и представилась «сотрудником единого портала Госуслуг». Незнакомка сообщила, что вход в личный кабинет женщины взломан и с её аккаунта мошенники уже сделали некоторые запросы.
После звонка женщина самостоятельно попробовала войти в личный кабинет, но не смогла. При этом звонок в мессенджере сопровождался официальным логотипом портала, так что сельчанка не заподозрила подвоха.
Затем женщине позвонила «работник Центробанка» и сообщила, что для сохранения находящихся на счетах денег необходимо связаться с «юридическим отделом банка». Далее лже-сотрудник финансовой организации сообщила сельчанке сумму на ее счете и убедила действовать по ее указанию. Для пущей убедительности звонившая скинула в мессенджере свое удостоверение сотрудника банка.
Сельчанка под руководством звонившей установила мобильное приложение и с накопительного счета перевела на зарплатную карту почти миллион рублей. После она с помощью мобильного приложения оформила два кредита на 1,5 миллиона рублей. Также у женщины имелась кредитная карта, с которой она сняла в банкомате около полумиллиона рублей. Затем часть денег сельчанка перевела с мобильного банковского приложения на счет, который ей указали, а часть - через банкомат на виртуальную карту. В итоге доверчивая женщина лишилась около 3 миллионов рублей.
Как отметили в МВД Бурятии, переговоры с женщиной велись несколько дней. Звонившие убеждали ее никому об этом не рассказывать, и она выполнила условия.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Напомним, буквально на днях правоохранители сообщили еще о двух жертвах крупного мошенничества. Так, 77-летняя жительница Улан-Удэ, попавшая под влияние злоумышленников, перевела им в общей сложности 3,4 миллиона рублей. Еще одна горожанка после общения с аферистами лишилась почти 5 рублей.
Фото: «Номер один»
Сельчанка рассказала полицейским, что 29 апреля в мессенеджере ей позвонила женщина и представилась «сотрудником единого портала Госуслуг». Незнакомка сообщила, что вход в личный кабинет женщины взломан и с её аккаунта мошенники уже сделали некоторые запросы.
После звонка женщина самостоятельно попробовала войти в личный кабинет, но не смогла. При этом звонок в мессенджере сопровождался официальным логотипом портала, так что сельчанка не заподозрила подвоха.
Затем женщине позвонила «работник Центробанка» и сообщила, что для сохранения находящихся на счетах денег необходимо связаться с «юридическим отделом банка». Далее лже-сотрудник финансовой организации сообщила сельчанке сумму на ее счете и убедила действовать по ее указанию. Для пущей убедительности звонившая скинула в мессенджере свое удостоверение сотрудника банка.
Сельчанка под руководством звонившей установила мобильное приложение и с накопительного счета перевела на зарплатную карту почти миллион рублей. После она с помощью мобильного приложения оформила два кредита на 1,5 миллиона рублей. Также у женщины имелась кредитная карта, с которой она сняла в банкомате около полумиллиона рублей. Затем часть денег сельчанка перевела с мобильного банковского приложения на счет, который ей указали, а часть - через банкомат на виртуальную карту. В итоге доверчивая женщина лишилась около 3 миллионов рублей.
Как отметили в МВД Бурятии, переговоры с женщиной велись несколько дней. Звонившие убеждали ее никому об этом не рассказывать, и она выполнила условия.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Напомним, буквально на днях правоохранители сообщили еще о двух жертвах крупного мошенничества. Так, 77-летняя жительница Улан-Удэ, попавшая под влияние злоумышленников, перевела им в общей сложности 3,4 миллиона рублей. Еще одна горожанка после общения с аферистами лишилась почти 5 рублей.
Фото: «Номер один»
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