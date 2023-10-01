Происшествия 01.10.2023 в 13:54
В лесах Бурятии тушат сложный пожар
Третий день пожарные борются с огнем в Муйском районе
Текст: Евгения Гармаева
В Муйском районе на тушении огня работают 17 пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная пламенем, уже составляет 10 га.
Как сообщал «Номер один», возгорание в лесу обнаружили 29 сентября. Тушение осложняет труднодоступная местность с крутизной склона 50 градусов. Кромки пожара отрабатываются вручную. Восточная кромка отработана, ведутся работы по западной кромке.
Работы продолжаются.
Фото: Номер один
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