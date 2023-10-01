В лесах Бурятии тушат сложный пожар

В Муйском районе на тушении огня работают 17 пожарных-десантников. Общая площадь, пройденная пламенем, уже составляет 10 га.

Как сообщал «Номер один», возгорание в лесу обнаружили 29 сентября. Тушение осложняет труднодоступная местность с крутизной склона 50 градусов. Кромки пожара отрабатываются вручную. Восточная кромка отработана, ведутся работы по западной кромке.

Работы продолжаются.







Фото: Номер один