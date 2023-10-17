Происшествия 17.10.2023 в 11:58

В Бурятии BMW превратился в груду металла из-за лопнувшего колеса

Водителя госпитализировали в больницу
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии BMW превратился в груду металла из-за лопнувшего колеса
ДТП произошло днем 16 октября на 358-м км федеральной трассы «Байкал» в районе станции Береговая. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел ГИБДД, в ходе движения у BMW 320I лопнуло заднее правое колесо. Автомобиль потерял управление, вылетел за пределы встречной обочины и перевернулся.


В результате аварии 31-летний водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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с 18 по 24 октября

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