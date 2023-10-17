Происшествия 17.10.2023 в 13:52
Строителя опасной школы в Бурятии задержали
Бизнесмен скрывался в забайкальском селе
Текст: Андрей Константинов
Сотрудники МВД Бурятии при поддержке регионального управления ФСБ установили местонахождение директора ООО «Витим». Как сообщили в республиканской прокуратуре, бизнесмен задержан в селе Укурик Хилокского района Забайкальского края и конвоирован в Улан-Удэ.
Как уже сообщал «Номер один», компания «Витим» строила школу на 450 мест в селе Сосново-Озерское. Её должны были построить еще этим летом, однако в сентябре зампред правительства Бурятии Евгений Луковников сообщил, что сроки строительства объекта сорваны, а здание готово лишь на 84%. Контракт с подрядчиком расторгли, а на стройплощадку зашла прокуратура. Поручение проверить стройку дал лично заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.
В ходе проверки выяснилось, что фирма предоставила заказчику документы с недостоверными сведениями о прочности использованного при строительстве бетона. Как оказалось, в реальности его прочность была ниже заявленной, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся школы в процессе её дальнейшей эксплуатации.
По результатам проверки прокуратуры Следственное управление МВД Бурятии в отношении руководителя строительной организации возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Фото: телеграм-канал «Весь Улан-Удэ»
Как уже сообщал «Номер один», компания «Витим» строила школу на 450 мест в селе Сосново-Озерское. Её должны были построить еще этим летом, однако в сентябре зампред правительства Бурятии Евгений Луковников сообщил, что сроки строительства объекта сорваны, а здание готово лишь на 84%. Контракт с подрядчиком расторгли, а на стройплощадку зашла прокуратура. Поручение проверить стройку дал лично заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.
В ходе проверки выяснилось, что фирма предоставила заказчику документы с недостоверными сведениями о прочности использованного при строительстве бетона. Как оказалось, в реальности его прочность была ниже заявленной, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся школы в процессе её дальнейшей эксплуатации.
По результатам проверки прокуратуры Следственное управление МВД Бурятии в отношении руководителя строительной организации возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Фото: телеграм-канал «Весь Улан-Удэ»