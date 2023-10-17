В Бурятии разоблачили пастуха-наркомана

В Селенгинском районе Бурятии расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего работника животноводческой фермы, подозреваемого в наркопреступлении. Как рассказали в МВД, оперативники задержали мужчину на заимке с пакетом конопли. Пастух признался, что собрал марихуану на поле для личного употребления, а затем показал другие места хранения наркотиков.«Полицейские изъяли мешок с запрещенным веществом из сарая, еще два – из землянки, где также были обнаружены сушившиеся на полке части конопли. Наркотик был собран злоумышленником в разные дни. Общий вес марихуаны составил 14,5 килограммов, наркосодержащего растения – более 1,5 килограммов. От освидетельствования на предмет употребления наркотиков мужчина отказался, за что в отношении него был составлен административный протокол», - рассказали в МВД Бурятии.Как отметили в полиции, ранее мужчина был судим за наркопреступление и кражу и отбывал наказание в местах лишения свободы.Фото: МВД Бурятии