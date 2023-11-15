Происшествия 15.11.2023 в 12:21

Избивший школьника улан-удэнец предстанет перед судом

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Избивший школьника улан-удэнец предстанет перед судом
Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Улан-Удэ, который жестоко избил школьника. Мужчина обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении малолетнего).

«Вечером 11 октября 2022 года обвиняемый, находясь на территории образовательного учреждения в Улан-Удэ, вмешался в произошедший между школьниками конфликт, в котором участвовал его сын, и с силой нанес противнику своего ребенка удары кулаками и ногой по голове. В результате его действий 12-летнему потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, жестокое избиение ученика 32-й школы потрясло жителей Улан-Удэ. Как сообщала Уполномоченная по правам детей в Бурятии Наталья Ганькина, у ребенка оказались выбиты два передних зуба, также он получил другие травмы. В результате мальчик вынужден был пропускать занятия, а позже стало известно, что ему требуется дорогостоящая операция. Её ребенку провели в московской клинике.

Между тем сначала избивший школьника мужчина едва не отделался легким испугом. Первая экспертиза установила, что мальчику якобы нанесен лишь легкий вред здоровью, поэтому полиция, завершив доследственную проверку, направила дело в мировой суд.

Неизвестно, как бы развернулись события, если бы в ситуацию не вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он взял дело на личный контроль и поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову принять все возможные меры к возобновлению предварительного следствия и проведению объективного расследования.

Фото: pixabay.com
Теги
избиение школьники

Все новости

В Улан-Удэ студентка лишилась денег, пытаясь обналичить «Пушкинскую карту»
15.11.2023 в 13:42
«Кидались камнями и смеялись»
15.11.2023 в 12:56
Не дай себя «засахарить»
15.11.2023 в 12:44
Избивший школьника улан-удэнец предстанет перед судом
15.11.2023 в 12:21
В Бурятии компьютерным томографом оснастили больницу «РЖД-Медицина» в Северобайкальске
15.11.2023 в 12:04
Сотни тысяч тонн цемента в год
15.11.2023 в 11:38
Студент из Бурятии победил на всероссийском «Абилимпикс»
15.11.2023 в 11:12
В Улан-Удэ в детском саду при школе №32 открыли дополнительные группы
15.11.2023 в 11:12
Бывший полицейский из Бурятии погиб в боях на Донбассе
15.11.2023 в 11:02
Мэрия Улан-Удэ: городские дороги подсыпают с четырех утра
15.11.2023 в 10:48
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ студентка лишилась денег, пытаясь обналичить «Пушкинскую карту»
Теперь девушка должна банку 14 тысяч рублей
15.11.2023 в 13:42
«Кидались камнями и смеялись»
В Новосибирске мигрантку, чьи дети издевались над учительницей, обязали уехать с ними из России
15.11.2023 в 12:56
В Улан-Удэ задержан пьяный водитель автобуса, который должен был перевозить детей
Маршрут пролегал от поселка Аэропорт в село Максимиха Баргузинского района – всего 230 км
15.11.2023 в 10:43
Два водителя попали в больницу после лобового ДТП в пригороде Улан-Удэ
В районе Соснового бора жестко столкнулись «Камри» и «Филдер»
15.11.2023 в 10:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru