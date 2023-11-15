Происшествия 15.11.2023 в 12:21
Избивший школьника улан-удэнец предстанет перед судом
Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы
Текст: Андрей Константинов
Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Улан-Удэ, который жестоко избил школьника. Мужчина обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное в отношении малолетнего).
«Вечером 11 октября 2022 года обвиняемый, находясь на территории образовательного учреждения в Улан-Удэ, вмешался в произошедший между школьниками конфликт, в котором участвовал его сын, и с силой нанес противнику своего ребенка удары кулаками и ногой по голове. В результате его действий 12-летнему потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в следственном ведомстве.
Напомним, жестокое избиение ученика 32-й школы потрясло жителей Улан-Удэ. Как сообщала Уполномоченная по правам детей в Бурятии Наталья Ганькина, у ребенка оказались выбиты два передних зуба, также он получил другие травмы. В результате мальчик вынужден был пропускать занятия, а позже стало известно, что ему требуется дорогостоящая операция. Её ребенку провели в московской клинике.
Между тем сначала избивший школьника мужчина едва не отделался легким испугом. Первая экспертиза установила, что мальчику якобы нанесен лишь легкий вред здоровью, поэтому полиция, завершив доследственную проверку, направила дело в мировой суд.
Неизвестно, как бы развернулись события, если бы в ситуацию не вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он взял дело на личный контроль и поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову принять все возможные меры к возобновлению предварительного следствия и проведению объективного расследования.
Фото: pixabay.com
«Вечером 11 октября 2022 года обвиняемый, находясь на территории образовательного учреждения в Улан-Удэ, вмешался в произошедший между школьниками конфликт, в котором участвовал его сын, и с силой нанес противнику своего ребенка удары кулаками и ногой по голове. В результате его действий 12-летнему потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в следственном ведомстве.
Напомним, жестокое избиение ученика 32-й школы потрясло жителей Улан-Удэ. Как сообщала Уполномоченная по правам детей в Бурятии Наталья Ганькина, у ребенка оказались выбиты два передних зуба, также он получил другие травмы. В результате мальчик вынужден был пропускать занятия, а позже стало известно, что ему требуется дорогостоящая операция. Её ребенку провели в московской клинике.
Между тем сначала избивший школьника мужчина едва не отделался легким испугом. Первая экспертиза установила, что мальчику якобы нанесен лишь легкий вред здоровью, поэтому полиция, завершив доследственную проверку, направила дело в мировой суд.
Неизвестно, как бы развернулись события, если бы в ситуацию не вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он взял дело на личный контроль и поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову принять все возможные меры к возобновлению предварительного следствия и проведению объективного расследования.
Фото: pixabay.com