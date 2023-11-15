Происшествия 15.11.2023 в 15:17

В Бурятии на пожаре погиб мужчина

Причины возгорания в доме сейчас выясняет дознаватель
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на пожаре погиб мужчина
15 ноября в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в двухквартирном доме в посёлке Юбилейный Баргузинского района. К месту вызова направился дежурный караул 11-й пожарной части 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ.

«К приезду пожарных внутри дома наблюдалось сильное задымление. В ходе разведки в гостиной комнате был обнаружен 67-летний мужчина без признаков жизни. Причины возгорания уточняются, на месте работает дознаватель», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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