В Бурятии на пожаре погиб мужчина

15 ноября в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в двухквартирном доме в посёлке Юбилейный Баргузинского района. К месту вызова направился дежурный караул 11-й пожарной части 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ.«К приезду пожарных внутри дома наблюдалось сильное задымление. В ходе разведки в гостиной комнате был обнаружен 67-летний мужчина без признаков жизни. Причины возгорания уточняются, на месте работает дознаватель», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС