Происшествия 19.02.2024 в 16:25

Жители Закаменска пожаловались на опасную детскую площадку

Прогулки ребенка на такой площадке могут привести к травмам
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Текст: Ольга Лазарева
Жители Закаменска пожаловались на опасную детскую площадку
Жители Закаменска обратили внимание на одну из детских площадок города. Сиденья у качелей отсутствуют, а по площадке разбросаны камни и кирпичи. 

«Здравствуйте! О наболевшем. Играть здесь просто жизнеопасно! Администрация, по-моему, обещала убрать или заменить эти качели. А подрядчику, который рядом строит сквер, почему бы не убрать за собой остатки кирпичей и булыжники?», - написал автор поста в паблике «Аноним Zакаменск». 

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Фото: Аноним Zакаменск
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Жители Закаменска пожаловались на опасную детскую площадку
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