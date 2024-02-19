Жители Закаменска пожаловались на опасную детскую площадку

Жители Закаменска обратили внимание на одну из детских площадок города. Сиденья у качелей отсутствуют, а по площадке разбросаны камни и кирпичи.«Здравствуйте! О наболевшем. Играть здесь просто жизнеопасно! Администрация, по-моему, обещала убрать или заменить эти качели. А подрядчику, который рядом строит сквер, почему бы не убрать за собой остатки кирпичей и булыжники?», - написал автор поста в паблике «Аноним Zакаменск».Фото: Аноним Zакаменск