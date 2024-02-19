Происшествия 19.02.2024 в 16:25
Жители Закаменска пожаловались на опасную детскую площадку
Прогулки ребенка на такой площадке могут привести к травмам
Текст: Ольга Лазарева
Жители Закаменска обратили внимание на одну из детских площадок города. Сиденья у качелей отсутствуют, а по площадке разбросаны камни и кирпичи.
«Здравствуйте! О наболевшем. Играть здесь просто жизнеопасно! Администрация, по-моему, обещала убрать или заменить эти качели. А подрядчику, который рядом строит сквер, почему бы не убрать за собой остатки кирпичей и булыжники?», - написал автор поста в паблике «Аноним Zакаменск».
Фото: Аноним Zакаменск
«Здравствуйте! О наболевшем. Играть здесь просто жизнеопасно! Администрация, по-моему, обещала убрать или заменить эти качели. А подрядчику, который рядом строит сквер, почему бы не убрать за собой остатки кирпичей и булыжники?», - написал автор поста в паблике «Аноним Zакаменск».
Фото: Аноним Zакаменск
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