В Бурятии задержали похитителя «умной» колонки

В полицию Гусиноозерска поступило заявление о краже «умной» колонки в одном из магазинов города. Хищение выявили работники торговой точки при просмотре записей с камер видеонаблюдения. Они сразу передали описание подозреваемого правоохранителям.«Сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя улицы города, заметили мужчину, схожего по приметам с ориентировкой. Его задержали и доставили в полицию. Злоумышленником оказался 32-летний житель Улан-Удэ, похищенная колонка стоимостью более 5 тысяч рублей у него изъята», - рассказали в Росгвардии Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии