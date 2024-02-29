Происшествия 29.02.2024 в 12:43

В Бурятии задержали похитителя «умной» колонки

Улан-удэнец украл её в одном из магазинов Гусиноозерска
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии задержали похитителя «умной» колонки
В полицию Гусиноозерска поступило заявление о краже «умной» колонки в одном из магазинов города. Хищение выявили работники торговой точки при просмотре записей с камер видеонаблюдения. Они сразу передали описание подозреваемого правоохранителям.

«Сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя улицы города, заметили мужчину, схожего по приметам с ориентировкой. Его задержали и доставили в полицию. Злоумышленником оказался 32-летний житель Улан-Удэ, похищенная колонка стоимостью более 5 тысяч рублей у него изъята», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии
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