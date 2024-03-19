Происшествия 19.03.2024 в 16:40

В Бурятии с начала года случилось уже 515 пожаров

В огне погибли трое детей, еще двое пострадали
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии с начала года случилось уже 515 пожаров

С начала года в Бурятии произошло уже 515 пожаров, которые привели к гибели 3 детей и к травме еще 2 ребятишек. Пугающую статистику привели в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Как отмечают огнеборцы, одной из распространённых причин трагедий стала детская шалость с огнём.

Так, например, вечером, 18 марта в городе Закаменск произошло возгорание в частном доме. Прибывшие пожарные установили, что тлел угол нижнего венца дома. Возгорание быстро потушили в течение 6 минут. Предварительно, причиной пожара послужила детская шалость. Жителей республики просят провести с детьми профилактические беседы о правилах пожарной безопасности.

«Объясните детям, что: спички, зажигалки и пиротехника – это не игрушки; нельзя самостоятельно разжигать костры, а также поджигать сухую траву и мусор; необходимо соблюдать осторожность при пользовании электрическими приборами. Расскажите детям о технике безопасности при включении чайника, утюга, телевизора и т.д»,

- призывают в агентстве ГО и ЧС.

При возникновении пожара необходимо покинуть помещение, позвать на помощь и сообщить о возгорании по телефону «101» или «112».


Фото: Номер один
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