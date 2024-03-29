В Бурятии продолжает гореть сухая трава

С наступлением тепла в Бурятии продолжаются возгорания сухой травы. С начала года в Республике Бурятия зарегистрировано уже 53 случая возгораний сухой травянистой растительности.

Общая площадь сгоревшей травы составила более 190 гектаров.

Сотрудники пожарной охраны предупредили, что необходимо соблюдать простые правила и рекомендации противопожарной безопасности:

-Не бросайте непотушенные окурки, горящие спички и легковоспламеняемые предметы возле скоплений мусора и сухой растительности;

-Заблаговременно подготовьте свой земельный участок и прилегающую к нему территорию к пожароопасному периоду: тщательно очистите его от мусора и сухой травы;

-Оборудуйте своё жильё и территорию возле него первичными средствами пожаротушения.



При возникновении пожаров звонить по телефону «101» или «112».







Фото: скриншот видео от РА ГО и ЧС







