Судебные приставы взыскали с улан-удэнца 120 тысяч рублей за похищенные с сотовой вышки аккумуляторы

В Бурятии с похитителя аккумуляторов с сотовой вышки взыскали материальный ущерб. Соответствующее исполнительное производство было окончено в Службе судебных приставов Республики Бурятия.Должника признали виновным в серии краж оборудования. Вместе со своими подельниками мужчина неоднократно совершал проникновения на базовую станцию сотового оператора, преступники похитили в общей сложности 96 аккумуляторов.На основании поступившего исполнительного документа судебные приставы взыскали с мужчины 122 тысячи рублей в качестве материального ущерба, причиненного преступлением. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в управлении ФССП России по Республике Бурятия.