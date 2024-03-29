Происшествия 29.03.2024 в 10:58

Судебные приставы взыскали с улан-удэнца 120 тысяч рублей за похищенные с сотовой вышки аккумуляторы

Должника признали виновным в серии краж оборудования
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Текст: Ольга Лазарева
Судебные приставы взыскали с улан-удэнца 120 тысяч рублей за похищенные с сотовой вышки аккумуляторы
В Бурятии с похитителя аккумуляторов с сотовой вышки взыскали материальный ущерб. Соответствующее исполнительное производство было окончено в Службе судебных приставов Республики Бурятия.

Должника признали виновным в серии краж оборудования. Вместе со своими подельниками мужчина неоднократно совершал проникновения на базовую станцию сотового оператора, преступники похитили в общей сложности 96 аккумуляторов.

На основании поступившего исполнительного документа судебные приставы взыскали с мужчины 122 тысячи рублей в качестве материального ущерба, причиненного преступлением. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщили в управлении ФССП России по Республике Бурятия. 

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