Происшествия 29.03.2024 в 12:51
Сотрудники МЧС выявили мошенницу, которая под видом кинолога попала в «Крокус»
Сделав несколько фото на месте происшествия, она начала сбор денег
Текст: Ольга Лазарева
Сотрудники МЧС России выявили группу мошенников, которые под видом кинологов проникли в закрытую зону аварийно-спасательных работ на месте ЧП в "Крокус сити холле". Об этом заявили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что в Сети распространилось сообщение об участии волонтёров-кинологов "Мохнатые ангелы" в поисковой операции в "Крокусе".
"На месте проведения аварийно-спасательных работ гражданка с собакой предлагала в оперативном штабе помощь по поиску и обнаружению живых и тел погибших. В допуске на площадку ей было отказано - при работе в зоне особого риска требуется подтверждённые статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки", - сообщили в телеграм-канале министерства.
Однако женщина обманом проникла на место проведения спасательных работ и сделала несколько фотографий, сообщает Life.ru.
Подробнее о мошеннице рассказали в Mash. По данным СМИ, во время работы спасателей после теракта в "Крокус сити холле" внутрь концертного зала проникла экоактивистка под видом кинолога. Она сделала несколько фото на фоне завалов, чтобы получить донаты от подписчиков. Потому что собаки фонда якобы помогают спасателям на месте трагедии.
По данным Mash, несколько лет назад эта же девушка пару раз собирала деньги на похороны своей матери. Женщина оказалась живой и попросила людей в соцсетях не верить дочери. Также экоактивистку обвиняли в мошенничестве во время сотрудничества с общественным объединением собаководов Новосибирска.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизнь 143 человек.
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
"На месте проведения аварийно-спасательных работ гражданка с собакой предлагала в оперативном штабе помощь по поиску и обнаружению живых и тел погибших. В допуске на площадку ей было отказано - при работе в зоне особого риска требуется подтверждённые статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки", - сообщили в телеграм-канале министерства.
Однако женщина обманом проникла на место проведения спасательных работ и сделала несколько фотографий, сообщает Life.ru.
Подробнее о мошеннице рассказали в Mash. По данным СМИ, во время работы спасателей после теракта в "Крокус сити холле" внутрь концертного зала проникла экоактивистка под видом кинолога. Она сделала несколько фото на фоне завалов, чтобы получить донаты от подписчиков. Потому что собаки фонда якобы помогают спасателям на месте трагедии.
По данным Mash, несколько лет назад эта же девушка пару раз собирала деньги на похороны своей матери. Женщина оказалась живой и попросила людей в соцсетях не верить дочери. Также экоактивистку обвиняли в мошенничестве во время сотрудничества с общественным объединением собаководов Новосибирска.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизнь 143 человек.
Фото: пресс-служба губернатора Московской области
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