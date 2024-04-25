В Улан-Удэ задержали стрелка

МВД Бурятии сообщило о задержании участника конфликта со стрельбой, случившегося 21 апреля на ул. Сахьяновой. Напомним, тогда в ходе инцидента один молодой человек получил ранение из травматического оружия.«По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены участники конфликта, а также задержан 40-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Он взят под стражу», - рассказали в МВД Бурятии.В настоящее время полицейские продолжают выяснять мотивы и обстоятельства преступления.Фото: МВД Бурятии