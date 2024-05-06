В Бурятии в поселке Усть-Баргузин горел жилой дом

Возгорание жилого дома произошло ночью 6 мая в поселке Усть-Баргузин. На момент прибытия пожарных, огнём была охвачена крыша пристроенного гаража, произошёл переход огня на жилой дом. Возгорание было потушено в течение двух с половиной часов на площади 200 квадратных метров, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

До приезда пожарных жильцы дома самостоятельно эвакуировались, в том числе, двое несовершеннолетних детей. Также собственник самостоятельно выгнал технику из гаража.

«Всего к ликвидации возгорания было привлечено 7 человек и 3 единицы техники. Пострадавших нет. В результате пожара были повреждены стены, крыши гаража и дома», - уточнили в ведомстве.

Причины пожара устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России.

Фото: Агентство ГО и ЧС РБ