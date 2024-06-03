Происшествия 03.06.2024 в 12:54

На водоемах Улан-Удэ ожидается сложная обстановка с купальщиками-нарушителями

Низкий уровень воды привлекает отдыхающих
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Текст: Служба информации "Номер один"
На водоемах Улан-Удэ ожидается сложная обстановка с купальщиками-нарушителями

На Селенге в черте Улан-Удэ отмечается низкий уровень воды. Это тревожит спасателей. Ведь опыт показывает, что такое положение привлекает к воде больше отдыхающих - вода в реке быстро прогревается. В связи с этим, в столице Бурятии усилена профилактическая работа.

Напомним, на прошлой неделе в Бурятии утонуло трое несовершеннолетних.

Традиционные места купания – это Степная протока, Уда в районе ул. Трубачеева, карьер в мкрн. Тулунжа.

Помимо этого, по Селенге организовано ежедневное патрулирование на двух лодках. Патрулировать по воде Уду нельзя, т. к. она несудоходная. На водных объектах установлено 15 знаков о запрете купания.

На острове Комсомольский уже обследована акватория и вскоре ожидается открытие этого места для посещений.

С 10 июня к проведению профмероприятий спасателями будут привлечены студенты профильной кафедры ВСГУТУ. На время летнего периода на работу взяты 11 матросов, перед которыми, в том числе, стоит задача убирать от водоемов несовершеннолетних, проводить профилактические беседы. Спасатели обновили плавательные средства и готовы к активной работе в этом купальном сезоне.

Летом прошлого года в Улан-Удэ на воде погибло семь человек, из которых двое дети. А спасти удалось 31 утопающего. Статистика говорит, что, в среднем, из десяти погибших, девять находились в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели призывают улан-удэнцев и гостей города соблюдать правила поведения на воде, не нарушать запретов. Это поможет избежать трагедий.


Фото: Номер один

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