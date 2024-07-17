Происшествия 17.07.2024 в 11:29
В Улан-Удэ сообщили жуткие подробности издевательств над убитым ребенком
Отчим лупил малыша руками, кабелем от зарядки и лил на него кипяток
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ продлил срок содержания под стражей в отношении мужчины, который жестоко издевался и в итоге убил своего 4-летнего пасынка.
Напомним, мальчик проживал дома с матерью и ее сожителем на ул. Пристанская. Отчим ненавидел ребенка и последние несколько месяцев систематически избивал его.
«По версии следствия, обвиняемый систематически, не менее 5 раз за последние три месяца, наносил побои малолетнему. В частности, он бил ребенка ладонями по затылку и ягодицам, лупил его кабелем от зарядного устройства, а также нанес мальчику ожоги струей горячей воды из крана, после чего запер в ванной комнате», - озвучили жуткие подробности дела в суде.
Днем 27 апреля мужчина как обычно за различные незначительные провинности бил мальчика, в том числе по голове. От одного из таких ударов ребенок потерял сознание и умер. Тогда отчим спрятал тело малыша в барабане стиральной машинки в гараже, после чего сложил одеяло в детской кроватке так, что оно имитировало формы ребенка, и затем сообщил родственникам, что мальчик спит. Лишь ночью мать обнаружила исчезновение сына и начала поиски, к которым затем подключились правоохранительные органы и волонтеры.
«В ходе психо-физиологического исследования с помощью полиграфа у отчима были обнаружены реакции, свидетельствовавшие о том, что мужчина знает, где находится ребенок. После этого был проведен дополнительный осмотр дома и надворных построек с использованием различной криминалистической техники, и обнаружено тело мальчика», - рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Напомним, мальчик проживал дома с матерью и ее сожителем на ул. Пристанская. Отчим ненавидел ребенка и последние несколько месяцев систематически избивал его.
«По версии следствия, обвиняемый систематически, не менее 5 раз за последние три месяца, наносил побои малолетнему. В частности, он бил ребенка ладонями по затылку и ягодицам, лупил его кабелем от зарядного устройства, а также нанес мальчику ожоги струей горячей воды из крана, после чего запер в ванной комнате», - озвучили жуткие подробности дела в суде.
Днем 27 апреля мужчина как обычно за различные незначительные провинности бил мальчика, в том числе по голове. От одного из таких ударов ребенок потерял сознание и умер. Тогда отчим спрятал тело малыша в барабане стиральной машинки в гараже, после чего сложил одеяло в детской кроватке так, что оно имитировало формы ребенка, и затем сообщил родственникам, что мальчик спит. Лишь ночью мать обнаружила исчезновение сына и начала поиски, к которым затем подключились правоохранительные органы и волонтеры.
«В ходе психо-физиологического исследования с помощью полиграфа у отчима были обнаружены реакции, свидетельствовавшие о том, что мужчина знает, где находится ребенок. После этого был проведен дополнительный осмотр дома и надворных построек с использованием различной криминалистической техники, и обнаружено тело мальчика», - рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии.
Фото: Следственный комитет Бурятии