Происшествия 09.09.2024 в 17:50

В Бурятии змея укусила подростка

Происшествие случилось в Кабанском районе
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии змея укусила подростка
В Бурятии змея укусила 17-летнего подростка. Происшествие случилось 7 сентября у магазина на улице Трактовая станции Тимлюй.

«Состояние подростка удовлетворительное», - сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7».

Напомним, в Бурятии за первые полтора месяца лета от укусов змей пострадали шестеро детей, более свежие данные за весь летний период пока отсутствуют. Нередко жертвами пресмыкающихся становятся и взрослые. Так, 8 июля на кладбище неподалеку от Закаменска женщину укусила гадюка. Пострадавшую пришлось спасать врачам Закаменской ЦРБ.

Фото: «Номер один»
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