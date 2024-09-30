Происшествия 30.09.2024 в 14:30
В Улан-Удэ фигурантка громкого дела о фиктивных свадьбах отделалась «условкой»
Сотрудница ЗАГСа за взятки регистрировала фиктивные браки с участием иностранцев
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд вынесен приговор в отношении бывшей сотрудницы ЗАГСа, которая за вознаграждение занималась регистрацией фиктивных браков иностранных граждан, желающим легализоваться в России. Женщину обвиняли по трем статьям УК РФ – «превышение должностных полномочий», «получение взятки» и «служебный подлог».
Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, Советский районный суд признал фигурантку виновной и приговорил её к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также ей запретили заниматься деятельностью, связанной с государственной регистрацией актов гражданского состояния, на срок 3 года, и оштрафовали в размере десятикратной суммы взятки.
Напомним, работница ЗАГСа – лишь одна из участников криминальной группировки по организации незаконной миграции, которую разоблачили в конце прошлого года. В её состав входили несколько человек, в том числе адвокат и один иностранец. Кроме того, к криминальным деяниям оказались причастны и сотрудники полиции из Управления по вопросам миграции МВД Бурятии.
Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, в октябре-ноябре 2022 года обвиняемые за деньги способствовали выдаче по подложным документам разрешений на временное проживание в России четырем иностранцам. Для этого с заранее подобранными местными жительницами заключались фиктивные браки и изготавливались другие подложные документы. В частности, поддельные медицинские справки о якобы имеющейся беременности. При этом полицейские, зная о фиктивном характере брачных отношений, закрыли на это глаза. Естественно, не безвозмездно.
Что касается сотрудницы ЗАГСа, то она «оформляла в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния записи о заключении брака между иностранцами и российскими гражданками с внесением в него ложных сведений, искажающих фактические намерения лиц создавать семьи». За эти действия женщина также получала денежное вознаграждение.
Фото: «Номер один»
Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, Советский районный суд признал фигурантку виновной и приговорил её к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также ей запретили заниматься деятельностью, связанной с государственной регистрацией актов гражданского состояния, на срок 3 года, и оштрафовали в размере десятикратной суммы взятки.
Напомним, работница ЗАГСа – лишь одна из участников криминальной группировки по организации незаконной миграции, которую разоблачили в конце прошлого года. В её состав входили несколько человек, в том числе адвокат и один иностранец. Кроме того, к криминальным деяниям оказались причастны и сотрудники полиции из Управления по вопросам миграции МВД Бурятии.
Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, в октябре-ноябре 2022 года обвиняемые за деньги способствовали выдаче по подложным документам разрешений на временное проживание в России четырем иностранцам. Для этого с заранее подобранными местными жительницами заключались фиктивные браки и изготавливались другие подложные документы. В частности, поддельные медицинские справки о якобы имеющейся беременности. При этом полицейские, зная о фиктивном характере брачных отношений, закрыли на это глаза. Естественно, не безвозмездно.
Что касается сотрудницы ЗАГСа, то она «оформляла в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния записи о заключении брака между иностранцами и российскими гражданками с внесением в него ложных сведений, искажающих фактические намерения лиц создавать семьи». За эти действия женщина также получала денежное вознаграждение.
Фото: «Номер один»