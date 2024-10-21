В Улан-Удэ мать с сыном обворовали Индиру Шагдарову

Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в краже. Она работала кассиром в магазине «Абсолют» на ул. Тулаева.Как сообщили в пресс-службе суда, зачинщиком преступления стал сын подсудимой.«9 января 2024 года у мужчины из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, принадлежащего ИП Шагдарова И.В., а именно товаров из помещения магазина «Абсолют» путем свободного доступа», - говориться в материалах дела.Незатейливой схемой кражи мужчина поделился с матерью. Та согласилась помочь.В результате мужчина в течение нескольких дней заходил в магазин, набирал продукты в тележку и подходил на кассу, где работала его мать. Та лишь делала вид, что пробивает продукты, после чего сын складывал товар в пакеты и спокойно уходил.«В результате преступных действий подсудимой ИП Шагдарова И.В. был причинен материальный ущерб на общую сумму 22 034 рубля 95 копеек», - сообщили в суде.Оказавшись на скамье подсудимых, женщина признала вину и возместила причиненный ущерб. Наказывать строго ее не стали, приговорив к штрафу в размере 30 тысяч рублей.Что касается сына женщины, то уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.Фото: «Номер один»