Происшествия 21.11.2024 в 17:20

В Бурятии задержанный дебошир оказался вором

В кармане мужчины нашли телефон, который он не смог разблокировать
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии задержанный дебошир оказался вором
Фото: Росгвардия Бурятии
В Бурятии на одной из улиц Закаменска росгвардейцы задержали пьяного мужчину, нарушавшего общественный порядок. Гражданина доставили в полицию для привлечения к административной ответственности.

Дебоширом оказался 50-летний неработающий ранее судимый местный житель. В отделе полицейские обнаружили у него в кармане телефон. Разблокировать его задержанный не смог и сознался, что гаджет утром украл у знакомого в ходе распития спиртного.

«Правоохранители установили потерпевшего, который даже не заметил пропажу телефона. Гаджет стоимостью 18 тысяч рублей накануне ему подарила дочь», - сообщили в Росгвардии.

По факту кражи возбудили уголовное дело.
Теги
кража

Все новости

Жители Улан-Удэ могут подать заявку на подсыпку дорог в круглосуточном режиме
21.11.2024 в 17:25
В Бурятии задержанный дебошир оказался вором
21.11.2024 в 17:20
Народная артистка Бурятии Лия Балданова рассказала о балете «Кармина Бурана»
21.11.2024 в 16:52
Жители Бурятии жалуются на проблемы с томографией
21.11.2024 в 16:48
Жители поселка Стеклозавод в Улан-Удэ пострадали в результате ремонта теплосетей
21.11.2024 в 16:20
Объявлен шорт-лист литературной премии «Дальний Восток»
21.11.2024 в 16:18
В лабораторию Тимлюйского цементного завода поступило новое оборудование
21.11.2024 в 16:11
Кадетской школе-интернату в Улан-Удэ присвоили имя Героя России
21.11.2024 в 15:50
В Бурятии откроется отделение «Ассоциации ветеранов и участников СВО»
21.11.2024 в 15:35
Мэр Улан-Удэ утвердил концепцию самой длиной тропы здоровья
21.11.2024 в 15:19
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ убийцу задержали на остановке
Злоумышленник лишь недавно освободился из колонии
21.11.2024 в 14:39
Житель Бурятии заплатил за «спектакль» 350 тысяч рублей
Главные роли в постановке исполнили «военком», «фээсбэшник», «следователь» и «работник Центробанка»
21.11.2024 в 14:13
У двух рыбаков из Гусиноозерска за незаконный вылов конфисковали лодку
Они ловили щуку и плотву на озере Гусиное в запрещенный период
21.11.2024 в 12:50
В Улан-Удэ дрейфовавшие на льдине рыбаки отказались от помощи
Но бдительных граждан все равно поблагодарили
21.11.2024 в 12:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru