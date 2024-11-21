Происшествия 21.11.2024 в 17:20
В Бурятии задержанный дебошир оказался вором
В кармане мужчины нашли телефон, который он не смог разблокировать
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на одной из улиц Закаменска росгвардейцы задержали пьяного мужчину, нарушавшего общественный порядок. Гражданина доставили в полицию для привлечения к административной ответственности.
Дебоширом оказался 50-летний неработающий ранее судимый местный житель. В отделе полицейские обнаружили у него в кармане телефон. Разблокировать его задержанный не смог и сознался, что гаджет утром украл у знакомого в ходе распития спиртного.
«Правоохранители установили потерпевшего, который даже не заметил пропажу телефона. Гаджет стоимостью 18 тысяч рублей накануне ему подарила дочь», - сообщили в Росгвардии.
По факту кражи возбудили уголовное дело.
Дебоширом оказался 50-летний неработающий ранее судимый местный житель. В отделе полицейские обнаружили у него в кармане телефон. Разблокировать его задержанный не смог и сознался, что гаджет утром украл у знакомого в ходе распития спиртного.
«Правоохранители установили потерпевшего, который даже не заметил пропажу телефона. Гаджет стоимостью 18 тысяч рублей накануне ему подарила дочь», - сообщили в Росгвардии.
По факту кражи возбудили уголовное дело.
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