В Бурятии задержанный дебошир оказался вором

В Бурятии на одной из улиц Закаменска росгвардейцы задержали пьяного мужчину, нарушавшего общественный порядок. Гражданина доставили в полицию для привлечения к административной ответственности.Дебоширом оказался 50-летний неработающий ранее судимый местный житель. В отделе полицейские обнаружили у него в кармане телефон. Разблокировать его задержанный не смог и сознался, что гаджет утром украл у знакомого в ходе распития спиртного.«Правоохранители установили потерпевшего, который даже не заметил пропажу телефона. Гаджет стоимостью 18 тысяч рублей накануне ему подарила дочь», - сообщили в Росгвардии.По факту кражи возбудили уголовное дело.