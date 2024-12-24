Происшествия 24.12.2024 в 10:49

Жительницу Улан-Удэ обманули на собаке

Продавцом породистого пса оказался аферист
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительницу Улан-Удэ обманули на собаке
Фото: архив «Номер один»
За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрирована 13 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Подавляющее большинство обманутых составили женщины. В общей сложности потерпевшие потеряли 563 тысячи рублей.

Как сообщили в МВД Бурятии, одной из жертв аферистов стала 30-летняя улан-удэнка. Женщина на популярном сайте увидела объявление о продаже породистой собаки. По телефону продавец пояснил, что деньги надо перечислить онлайн-переводом и скинул ссылку. Горожанка перевела 16 тысяч рублей, но ей пришло сообщение об «ошибке перевода». Для возврата средств необходимо было пройти по ссылке и пополнить счет. Улан-удэнка поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.

Еще одной жертвой мошенников стала сотрудница аптеки в Кяхтинском районе. Ей на рабочий телефон позвонила женщина и представилась сотрудником транспортной компании. Звонившая сообщила, что в аптеку будет отправлена курьерская посылка с новым оборудованием, за которое необходимо внести предоплату, так как оборудование уже загружено в машину. Женщина поверила звонившему аферисту и перечислила ему более 26 тысяч рублей.
Теги
мошенничество

Все новости

Аферист лишил денег 85-летнюю пенсионерку из Улан-Удэ
24.12.2024 в 11:04
Ветерану СВО из Бурятии помогли адаптировать жилье
24.12.2024 в 11:04
Жительницу Улан-Удэ обманули на собаке
24.12.2024 в 10:49
На Арбате в Улан-Удэ зажглась праздничная иллюминация
24.12.2024 в 10:21
Настойчивая жительница Бурятии оставила семью без машин
24.12.2024 в 10:20
Сотрудница ООО «ТимлюйЦемент» стала «Наставником года»
24.12.2024 в 09:50
Почти 97 тысяч жителей Бурятии не могут выехать из страны
24.12.2024 в 09:45
В Улан-Удэ молодой водитель устроил лобовое ДТП на мосту
24.12.2024 в 09:44
В Бурятии директор МУПа попутал карманы
24.12.2024 в 09:29
Выбор пиротехники
24.12.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 декабря

Читайте также
Аферист лишил денег 85-летнюю пенсионерку из Улан-Удэ
Пожилая женщина потеряла свыше 400 тысяч рублей, поверив в компенсацию
24.12.2024 в 11:04
Настойчивая жительница Бурятии оставила семью без машин
Автоледи дважды за день попалась за рулем пьяной
24.12.2024 в 10:20
В Улан-Удэ молодой водитель устроил лобовое ДТП на мосту
В аварии пострадали три человека
24.12.2024 в 09:44
В Бурятии директор МУПа попутал карманы
По версии следствия, он 4 года заправлял свое авто на деньги предприятия
24.12.2024 в 09:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru