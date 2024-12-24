Жительницу Улан-Удэ обманули на собаке

За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрирована 13 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Подавляющее большинство обманутых составили женщины. В общей сложности потерпевшие потеряли 563 тысячи рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, одной из жертв аферистов стала 30-летняя улан-удэнка. Женщина на популярном сайте увидела объявление о продаже породистой собаки. По телефону продавец пояснил, что деньги надо перечислить онлайн-переводом и скинул ссылку. Горожанка перевела 16 тысяч рублей, но ей пришло сообщение об «ошибке перевода». Для возврата средств необходимо было пройти по ссылке и пополнить счет. Улан-удэнка поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.Еще одной жертвой мошенников стала сотрудница аптеки в Кяхтинском районе. Ей на рабочий телефон позвонила женщина и представилась сотрудником транспортной компании. Звонившая сообщила, что в аптеку будет отправлена курьерская посылка с новым оборудованием, за которое необходимо внести предоплату, так как оборудование уже загружено в машину. Женщина поверила звонившему аферисту и перечислила ему более 26 тысяч рублей.