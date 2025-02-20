Происшествия 20.02.2025 в 09:26
Экс-зампред правительства Бурятии остался в СИЗО
Суд отказался переводить Галсана Дареева под домашний арест
Текст: Андрей Константинов
Советский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении бывшего зампреда правительства, министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева.
«В судебном заседании защитники просили отпустить Дареева под домашний арест ввиду неудовлетворительного состояния его здоровья. Однако суд не усмотрел оснований для изменения меры пресечения, оставив обвиняемого под стражей до 26 марта 2025 года», - сообщили в пресс-службе райсуда.
Напомним, после громких скандалов в Минсельхозе, начавшихся с задержания помощника министра, Галсан Дареев взял длительный отпуск. Однако это ему не помогло – вскоре и сам зампред стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в двух эпизодах превышения должностных полномочий из корыстной заинтересованности.
«По версии следствия, летом 2022 года Дареев дал указание своему подчиненному о получении от двух сельхозпроизводителей денежных средств для нужд возглавляемого им министерства. Свое требование он обосновал ранее оказанной поддержкой данных предприятий. Подчиненный сотрудник во исполнение указания получил от представителей данных предприятий денежные средства, которые в последующем были израсходованы на личные нужды Дареева и нужды возглавляемого им министерства», - сообщали ранее в пресс-службе Советского райсуда.
В конце декабря по ходатайству следствия Галсана Дареева взяли под стражу и поместили в СИЗО. В начале февраля высокопоставленный чиновник написал заявление об отставке с занимаемых постов по собственному желанию. Глава Бурятии его прошение удовлетворил.
«В судебном заседании защитники просили отпустить Дареева под домашний арест ввиду неудовлетворительного состояния его здоровья. Однако суд не усмотрел оснований для изменения меры пресечения, оставив обвиняемого под стражей до 26 марта 2025 года», - сообщили в пресс-службе райсуда.
Напомним, после громких скандалов в Минсельхозе, начавшихся с задержания помощника министра, Галсан Дареев взял длительный отпуск. Однако это ему не помогло – вскоре и сам зампред стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в двух эпизодах превышения должностных полномочий из корыстной заинтересованности.
«По версии следствия, летом 2022 года Дареев дал указание своему подчиненному о получении от двух сельхозпроизводителей денежных средств для нужд возглавляемого им министерства. Свое требование он обосновал ранее оказанной поддержкой данных предприятий. Подчиненный сотрудник во исполнение указания получил от представителей данных предприятий денежные средства, которые в последующем были израсходованы на личные нужды Дареева и нужды возглавляемого им министерства», - сообщали ранее в пресс-службе Советского райсуда.
В конце декабря по ходатайству следствия Галсана Дареева взяли под стражу и поместили в СИЗО. В начале февраля высокопоставленный чиновник написал заявление об отставке с занимаемых постов по собственному желанию. Глава Бурятии его прошение удовлетворил.