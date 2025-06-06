В Бурятии горит почти 100 тысяч гектаров леса

По информации Республиканского агентства лесного хозяйства, на утро 6 июня в Бурятии действует 10 лесных пожаров. Они сосредоточены на территориях Баргузинского, Еравнинского, Кижингинского и Селенгинского районов. Их общая площадь составляет 92 272 га.

За прошедшие сутки в лесном фонде республики было обнаружено одно возгорание в Селенгинском районе, возникшее из-за сухой грозы. Ликвидирован один очаг в Еравнинском районе. Локализовано четыре лесных пожара в Баргузинском и Еравнинском районах на площади 42 565 га. Угрозы населённым пунктам нет.

- Лесной пожар в Куйтунском лесничестве Баргузинского района был зарегистрирован 20 мая и произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Тушение осложняется труднодоступной местностью и крутыми склонами гор более 30 градусов. На сегодня, это самый крупный пожар, площадью 28 000 га. Прогноз на ликвидацию – сегодня в течение дня, - пояснил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

В ведомстве добавили, что причиной возникновения двух действующих пожаров стала сухая гроза, три лесных пожара перешли с Забайкальского края, а один очаг возник из-за горения торфа. В остальных случаях причина возникновения - неосторожное обращение с огнём. На тушении работают 433 человека. Задействовано 52 единицы техники.

Фото: РАЛХ