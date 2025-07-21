Происшествия 21.07.2025 в 09:17

Сильное землетрясение произошло в Бурятии

Подземные толчки ощутили даже в Чите
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Текст: Андрей Константинов
Сильное землетрясение произошло в Бурятии
Фото: Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН»
Землетрясение интенсивностью 5,1 балла произошло вчера около половины десятого вечера в Бурятии. Его эпицентр находился в 42 км северо-восточнее поселка Багдарин Байнтовского района. Подземные толчки ощутили не только жители района, но и Читы. Там интенсивность землетрясения оценили в 3 балла.

По данным МЧС, разрушений не зарегистрировано. «Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили спасатели.
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