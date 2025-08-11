Агрессивный житель Улан-Удэ метнул кирпич в судебного пристава

Советский райсуд Улан-Удэ взял под стражу мужчину, обвиняемого по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти». Жертвой горожанина стал судебный пристав.Как сообщили в пресс-службе суда, сотрудник УФССП должен был доставить обвиняемого к месту обязательных работ, назначенных ему ранее по решению суда. Однако мужчина следовать туда не захотел. В ходе вспыхнувшего конфликта он схватил кирпич и кинул его в спину пристава, причинив тому «физическую боль и телесные повреждения».На суде адвокат обвиняемого просил избрать своему подопечному более мягкую меру пресечения - домашний арест или подписку о невыезде. Однако суд не усмотрел для этого оснований, приняв во внимание и тот факт, что обвиняемый только в 2023 году освободился из колонии.В итоге агрессивного горожанина взяли под стражу на период расследования уголовного дела. Постановление суда еще не вступило в законную силу.