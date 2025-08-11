В Улан-Удэ у Гостиных рядов пролилась кровь

Поножовщина произошла на днях в Улан-Удэ возле Гостиных рядов. Там мужчина поссорился с двоюродным братом и напал на него с ножом, нанеся несколько ударов в область груди. Раненого горожанина удалось спасти благодаря своевременной помощи медиков.Нападавшего задержали правоохранители и обвинили в покушении на убийство. По решению суда мужчину взяли под стражу.«Защитник обвиняемого просил суд не избирать меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако с учетом характеристики преступления суд не нашел оснований отпустить его на свободу. Мужчина пробудет в следственном изоляторе на период следствия до 4 октября 2025 года», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.