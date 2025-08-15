В Улан-Удэ продавщица пошла под суд за продажу алкоголя подростку

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, работавшей продавцом в одном из магазинов. Она обвинялась по ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».Как сообщили в пресс-службе суда, ранее обвиняемая уже привлекалась к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним. Несмотря на это, ее вновь поймали на этом нарушении, что стало причиной возбуждения уже уголовного дела.На суде женщина признала вину и заявила, что не знала об ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, а девушка, которой она продала алкоголь, выглядела взрослой и сообщила, что ей 18 лет. Но ее объяснение суд не убедило.«Доводы подсудимой были признаны несостоятельны, поскольку ранее она привлекалась к административной ответственности за это же деяние, а также была обязана убедиться в совершеннолетнем возрасте покупателя», - сообщает Советский суд.С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств продавщицу приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Правда, женщине дали рассрочку: она сможет выплачивать его в течение пяти месяцев – по 10 тысяч рублей ежемесячно.