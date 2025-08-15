Происшествия 15.08.2025 в 12:15

В Улан-Удэ продавщица пошла под суд за продажу алкоголя подростку

Женщина второй раз попалась на одном нарушении
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ продавщица пошла под суд за продажу алкоголя подростку
Фото: архив «Номер один»
Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, работавшей продавцом в одном из магазинов. Она обвинялась по ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

Как сообщили в пресс-службе суда, ранее обвиняемая уже привлекалась к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним. Несмотря на это, ее вновь поймали на этом нарушении, что стало причиной возбуждения уже уголовного дела.

На суде женщина признала вину и заявила, что не знала об ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, а девушка, которой она продала алкоголь, выглядела взрослой и сообщила, что ей 18 лет. Но ее объяснение суд не убедило.

«Доводы подсудимой были признаны несостоятельны, поскольку ранее она привлекалась к административной ответственности за это же деяние, а также была обязана убедиться в совершеннолетнем возрасте покупателя», - сообщает Советский суд.

С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств продавщицу приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Правда, женщине дали рассрочку: она сможет выплачивать его в течение пяти месяцев – по 10 тысяч рублей ежемесячно.
Теги
алкоголь уголовное дело

Все новости

В полиции Бурятии раскрыли имя героя, спасшего ребенка с отеком Квинке
15.08.2025 в 13:09
В Бурятии прокуроры нашли нарушения на Селенгинском ЦКК
15.08.2025 в 13:02
В Бурятии большевики пустили под откос бюджет целого района
15.08.2025 в 12:32
В селе Бурятии пьяный водитель без прав рассекал на «Жигулях»
15.08.2025 в 12:23
В Улан-Удэ продавщица пошла под суд за продажу алкоголя подростку
15.08.2025 в 12:15
Улан-удэнцы подложили свинью работникам ТГК-14
15.08.2025 в 11:49
Подравшегося кота ветеринары Улан-Удэ спасли от потери глаза
15.08.2025 в 11:33
В Бурятии потихоньку шерстят таксистов
15.08.2025 в 11:13
Лучшие хирурги страны избавили жителя Бурятии от десятилетнего недуга
15.08.2025 в 11:05
В Бурятии водитель мопеда сломал в аварии ключицу
15.08.2025 в 10:58
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
В селе Бурятии пьяный водитель без прав рассекал на «Жигулях»
Очевидцы помогли автоинспекторам задержать мужчину
15.08.2025 в 12:23
Улан-удэнцы подложили свинью работникам ТГК-14
Неизвестные вывалили мусор возле теплотрассы
15.08.2025 в 11:49
В Бурятии водитель мопеда сломал в аварии ключицу
Он не справился с управлением
15.08.2025 в 10:58
В Улан-Удэ на улице Иволгинская столкнулись две иномарки
В аварии пострадала 54-летняя пассажирка
15.08.2025 в 10:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru