В Бурятии чиновника жестко наказали за взятку в условиях стихийного бедствия

19 августа Советский районным суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор в отношении экс-начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Иволгинского района Баира Банзаракцаева. Его обвиняли в получении взятки в особо крупном размере.По версии следствия, чиновник получил взятку от предпринимателя в размере почти 1,4 млн рублей за содействие в заключении контракта и последующей беспрепятственной приемке выполненных работ. Речь шла о неотложном обустройстве временной дамбы для защиты территории Поселья от затопления водами Селенги.«При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного Банзаракцаевым преступления, смягчающие и отягчающее наказание. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал то, что экс-чиновник впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется, имеет малолетних детей на иждивении, болезненное состояние его здоровья, а также болезненное состояние здоровья его близких родственников. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в условиях стихийного бедствия», - рассказали в пресс-службе Советского райсуда.Согласно приговору, экс-чиновник получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере трехкратной суммы взятки – 4 140 000 рублей. Также он лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 8 лет.Приговор еще не вступил в законную силу.