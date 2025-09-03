Происшествия 03.09.2025 в 15:43

В Бурятии директор лесхоза получал зарплату за мифических работников

Таким образом ему удалось похитить свыше 1,7 млн рублей, считает следствие
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии директор лесхоза получал зарплату за мифических работников
Фото: архив «Номер один»
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего руководителя АУ РБ «Иволгинский лесхоз» Александра Тутаева. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве.

«По версии следствия, Тутаев, занимая должность руководителя, фиктивно трудоустроил в АУ РБ «Иволгинский лесхоз» двух работников. В период с 30.04.2023 по 31.12.2024 он составлял на них наряды за якобы выполненные ими работы по исполнению государственного задания по уходу за лесом. Таким образом, бюджетной системе Российской Федерации был причинен имущественный ущерб на общую сумму не менее 1 млн 717 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда. 

При избрании меры пресечения суд учел наличие у экс-руководителя лесхоза семьи, несовершеннолетних детей на иждивении, отсутствие судимостей, положительные характеристики, болезненное состояние его здоровья и его близких родственников. Однако не счел данные обстоятельства достаточными, чтобы выпустить его из СИЗО. 

Александр Тутаев возглавлял Иволгинский лесхоз с 2018 года. В апреле этого года он покинул занимаемую должность. 
Теги
мошенничество

Все новости

В Бурятии завели «уголовку» после травмирования ребенка на площадке
03.09.2025 в 16:46
В Улан-Удэ назначили нового главного художника в Русском драмтеатре
03.09.2025 в 16:22
В Улан-Удэ провели митинг в честь победы над Японией
03.09.2025 в 16:19
В кадр фотографа Бурятии попали птенцы краснокнижного филина
03.09.2025 в 16:16
В Бурятии директор лесхоза получал зарплату за мифических работников
03.09.2025 в 15:43
60 ягнят из Бурятии не пустили в Оёк
03.09.2025 в 15:42
Здоровый образ жизни и вакцинация
03.09.2025 в 14:55
В Бурятии волонтеры помогли семье, в которой два сына погибли на СВО
03.09.2025 в 14:39
Освоить, не навредив
03.09.2025 в 14:22
«Дочка думала, что сможет перелезть»
03.09.2025 в 14:16
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
«Дочка думала, что сможет перелезть»
Мама девочки, упавшей с эскалатора в ТЦ, рассказала о ее состоянии
03.09.2025 в 14:16
В Иркутске пассажирский «Боинг» экстренно посадили после столкновения с птицей
Самолет перевозил туристов во Вьетнам
03.09.2025 в 11:50
На площадке в Бурятии на ребенка упала дверь ограждения
В прокуратуре республики по данному факту организовали проверку
03.09.2025 в 11:49
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину
Пострадавшую госпитализировали с травмами
03.09.2025 в 11:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru