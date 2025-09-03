В Бурятии директор лесхоза получал зарплату за мифических работников

При избрании меры пресечения суд учел наличие у экс-руководителя лесхоза семьи, несовершеннолетних детей на иждивении, отсутствие судимостей, положительные характеристики, болезненное состояние его здоровья и его близких родственников. Однако не счел данные обстоятельства достаточными, чтобы выпустить его из СИЗО.







Александр Тутаев возглавлял Иволгинский лесхоз с 2018 года. В апреле этого года он покинул занимаемую должность.



Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего руководителя АУ РБ «Иволгинский лесхоз» Александра Тутаева. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве.«По версии следствия, Тутаев, занимая должность руководителя, фиктивно трудоустроил в АУ РБ «Иволгинский лесхоз» двух работников. В период с 30.04.2023 по 31.12.2024 он составлял на них наряды за якобы выполненные ими работы по исполнению государственного задания по уходу за лесом. Таким образом, бюджетной системе Российской Федерации был причинен имущественный ущерб на общую сумму не менее 1 млн 717 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.