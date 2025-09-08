Происшествия 08.09.2025 в 15:48

На Донбассе погиб самый молодой боец из Бурятии

Ему было всего 18 лет и один месяц
Текст: Иван Иванов
Максим Суворов родился 5 июня 2007 года в поселке Каменске Кабанского района. Был старшим сыном в многодетной семье, у него остались брат и сестра. Детей не было.

25 июня 2025 года, после окончания техникума автомобильного транспорта, его призвали в армию на срочную службу. Авторы некролога в ВК сообщают, что уже 27 июня, через день после призыва, он «принял решение и подписал контракт с Министерством обороны России». Уже через месяц, 24 июля 2025 года, он погиб в районе села Новый Комар в Донецкой области. Был снайпером. Представлен к медали «За спасение погибавших». Как говорится в некрологе, за две недели Максим вынес с поля боя троих раненых солдат.

Максим Суворов стал в Бурятии самым молодым погибшим участником СВО на сегодняшний момент. На момент смерти ему исполнилось 18 лет и один месяц. Кроме того, он стал первым погибшим 2007 года рождения в республике. Когда началось СВО Максиму Суворову исполнилось 15 лет.

Фото: группа ВК "Я - улан-удэнец 52 752"

