Происшествия 11.09.2025 в 11:10

Неисправный холодильник погубил жительницу Бурятии

Из-за него в доме начался пожар
Текст: Андрей Константинов
Неисправный холодильник погубил жительницу Бурятии
Фото: freepik.com
В Республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили подробности трагического пожара в селе Кабанск, где погибла 35-летняя женщина.

Как рассказали в агентстве, пожар в доме произошел из-за короткого замыкания в холодильнике. От него огонь перешел на стену. Находившаяся внутри женщина, вероятно, задохнулась в дыму. Её тело обнаружил супруг, который вернулся домой спустя три часа после происшествия. К этому времени огонь уже потух сам собой.
