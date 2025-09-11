Происшествия 11.09.2025 в 11:10
Неисправный холодильник погубил жительницу Бурятии
Из-за него в доме начался пожар
Текст: Андрей Константинов
В Республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили подробности трагического пожара в селе Кабанск, где погибла 35-летняя женщина.
Как рассказали в агентстве, пожар в доме произошел из-за короткого замыкания в холодильнике. От него огонь перешел на стену. Находившаяся внутри женщина, вероятно, задохнулась в дыму. Её тело обнаружил супруг, который вернулся домой спустя три часа после происшествия. К этому времени огонь уже потух сам собой.
