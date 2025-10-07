В Улан-Удэ автомобиль развернулся через двойную сплошную и сбил пенсионерку

Видео происшествия опубликовал Комитет по транспорту мэрии. На кадрах видно, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. В свою очередь, водитель «Тойоты» тоже нарушил правила – он стал разворачиваться через двойную сплошную.







