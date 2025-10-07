Происшествия 07.10.2025 в 13:04
В Улан-Удэ автомобиль развернулся через двойную сплошную и сбил пенсионерку
Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте
Текст: Андрей Константинов
Еще один наезд на пешехода случился в Улан-Удэ. Сегодня днем на улице Дарханская «Тойота» сбила 84-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в БСМП.
В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Напомним, вчера за день в Улан-Удэ сбили сразу трех пешеходов, один из них умер в больнице.
Видео происшествия опубликовал Комитет по транспорту мэрии. На кадрах видно, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. В свою очередь, водитель «Тойоты» тоже нарушил правила – он стал разворачиваться через двойную сплошную.
