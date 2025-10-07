Происшествия 07.10.2025 в 16:58
В Бурятии бизнесмена и нотариуса осудили за 112 преступлений
Лесные махинаторы из Баргузина получили крупные сроки
Текст: Андрей Константинов
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы лесных махинаторов из Баргузинского района («Номер один» подробно сообщал о них в прошлом году). Они обвинялись в незаконных рубках леса и неправомерном доступе к компьютерной информации. Перед судом предстали два фигуранта – местные бизнесмен и нотариус. Им инкриминировали в общей сложности 112 эпизодов преступлений.
Как рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии, из-за закона об охране Байкала единственным законным способом лесозаготовки в Баргузинском районе осталась заготовка древесины гражданами для собственных нужд в рамках господдержки. В связи с этим местный предприниматель решил создать организованную преступную группу для рубки и последующей продажи леса с использованием подложных документов, оформленных на таких граждан без их ведома и согласия.
«В совместную преступную деятельность бизнесмен вовлек старшего специалиста местного филиала ГБУ «МФЦ РБ», ведущего специалиста МКУ «Баргузинский районный комитет имущественных отношений» и нотариуса. Соучастники находили сведения о гражданах, имеющих право на льготное обеспечение древесиной, получали их персональные данные в автоматизированной компьютерной программе и изготавливали необходимые документы. По подложным доверенностям предприниматель от имени граждан заключал с лесничеством договоры на приобретение древесины, затем заготавливал и вывозил ее в качестве деловой. Доход от преступной деятельности в последующем распределялся между участниками группы», - сообщали в следственном ведомстве.
Под таким прикрытием злоумышленники с марта 2020 по январь 2023 года нарубили лес на 43 млн рублей. Их разоблачили после того, как одной из местных жительниц, чьи личные данные фигуранты использовали в своей схеме, позже пришло уведомление с требованием убрать порубочные остатки на выделенной ей лесосеке. Женщина обратилась в правоохранительные органы, в ходе проверки ее заявления удалось выявить совершаемые преступления.
По итогам рассмотрения дела оба фигуранта были признаны виновными. Бизнесмена суд приговорил к 8 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,5 млн рублей. Нотариус, теперь уже бывший, получил 6,5 лет колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Как рассказывали ранее в Следственном комитете Бурятии, из-за закона об охране Байкала единственным законным способом лесозаготовки в Баргузинском районе осталась заготовка древесины гражданами для собственных нужд в рамках господдержки. В связи с этим местный предприниматель решил создать организованную преступную группу для рубки и последующей продажи леса с использованием подложных документов, оформленных на таких граждан без их ведома и согласия.
«В совместную преступную деятельность бизнесмен вовлек старшего специалиста местного филиала ГБУ «МФЦ РБ», ведущего специалиста МКУ «Баргузинский районный комитет имущественных отношений» и нотариуса. Соучастники находили сведения о гражданах, имеющих право на льготное обеспечение древесиной, получали их персональные данные в автоматизированной компьютерной программе и изготавливали необходимые документы. По подложным доверенностям предприниматель от имени граждан заключал с лесничеством договоры на приобретение древесины, затем заготавливал и вывозил ее в качестве деловой. Доход от преступной деятельности в последующем распределялся между участниками группы», - сообщали в следственном ведомстве.
Под таким прикрытием злоумышленники с марта 2020 по январь 2023 года нарубили лес на 43 млн рублей. Их разоблачили после того, как одной из местных жительниц, чьи личные данные фигуранты использовали в своей схеме, позже пришло уведомление с требованием убрать порубочные остатки на выделенной ей лесосеке. Женщина обратилась в правоохранительные органы, в ходе проверки ее заявления удалось выявить совершаемые преступления.
По итогам рассмотрения дела оба фигуранта были признаны виновными. Бизнесмена суд приговорил к 8 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,5 млн рублей. Нотариус, теперь уже бывший, получил 6,5 лет колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Тегичерные лесорубы