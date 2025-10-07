Происшествия 07.10.2025 в 17:56
В Улан-Удэ ужесточили наказание экс-заместителю главврача перинатального центра
К 4 годам лишения свободы ей добавили крупный штраф
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии добилась ужесточения наказания для бывшего заместителя главного врача по экономическим вопросам Республиканского перинатального центра. По ходатайству гособвинителя к 4 годам лишения свободы женщине добавили крупный штраф.
Напомним, теперь уже бывший заместитель главврача занималась закупками для нужд перинатального центра. В 2022 году она по просьбе начальника хозяйственного отдела и главного инженера медучреждения признала одно из предприятий города победителем торгов на право заключения контракта на проведение электроизмерительных работ на сумму более трех миллионов рублей. За это женщина получила взятку в размере 350 тысяч рублей.
Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал женщину виновной и приговорил к 4 годам колонии общего режима, а также конфисковал у нее эквивалентную полученной взятке сумму в размере 350 тысяч рублей.
«Государственный обвинитель не согласился с выводами суда об отсутствии оснований для назначения дополнительного наказание в виде штрафа и оспорил незаконное судебное решение. Верховный суд Бурятии с доводами прокурора об излишней мягкости приговора согласился и назначил к лишению свободы дополнительное наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки – 3,5 млн рублей. Доводы апелляционной жалобы стороны защиты о невиновности осужденной оставлены без удовлетворения», - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.
