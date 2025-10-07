Происшествия 07.10.2025 в 17:56

В Улан-Удэ ужесточили наказание экс-заместителю главврача перинатального центра

К 4 годам лишения свободы ей добавили крупный штраф
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ужесточили наказание экс-заместителю главврача перинатального центра
Фото: архив «Номер один»
Прокуратура Бурятии добилась ужесточения наказания для бывшего заместителя главного врача по экономическим вопросам Республиканского перинатального центра. По ходатайству гособвинителя к 4 годам лишения свободы женщине добавили крупный штраф.

Напомним, теперь уже бывший заместитель главврача занималась закупками для нужд перинатального центра. В 2022 году она по просьбе начальника хозяйственного отдела и главного инженера медучреждения признала одно из предприятий города победителем торгов на право заключения контракта на проведение электроизмерительных работ на сумму более трех миллионов рублей. За это женщина получила взятку в размере 350 тысяч рублей.

Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал женщину виновной и приговорил к 4 годам колонии общего режима, а также конфисковал у нее эквивалентную полученной взятке сумму в размере 350 тысяч рублей. 

«Государственный обвинитель не согласился с выводами суда об отсутствии оснований для назначения дополнительного наказание в виде штрафа и оспорил незаконное судебное решение. Верховный суд Бурятии с доводами прокурора об излишней мягкости приговора согласился и назначил к лишению свободы дополнительное наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки – 3,5 млн рублей. Доводы апелляционной жалобы стороны защиты о невиновности осужденной оставлены без удовлетворения», - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.
Теги
взятка

Все новости

В Улан-Удэ ужесточили наказание экс-заместителю главврача перинатального центра
07.10.2025 в 17:56
В Улан-Удэ ТГК-14 завершает ремонт повреждённых участков дорог
07.10.2025 в 17:22
«Сын плакал от боли, а воспитатель не позвонила мне»
07.10.2025 в 17:14
В Бурятии бизнесмена и нотариуса осудили за 112 преступлений
07.10.2025 в 16:58
В Бурятии более 100 единиц спецтехники ввели в режим повышенной готовности
07.10.2025 в 16:47
Жительница Бурятии заплатит 60 тысяч за фиктивную регистрацию
07.10.2025 в 15:12
В Бурятии скончался талантливый мастер Баир Рабданов
07.10.2025 в 14:33
В Улан-Удэ автомобиль развернулся через двойную сплошную и сбил пенсионерку
07.10.2025 в 13:04
Пять лет колонии получил пьяный гонщик из Улан-Удэ
07.10.2025 в 12:20
В Улан-Удэ юный наркоман схоронился в овраге на набережной
07.10.2025 в 12:15
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Бурятии бизнесмена и нотариуса осудили за 112 преступлений
Лесные махинаторы из Баргузина получили крупные сроки
07.10.2025 в 16:58
В Улан-Удэ автомобиль развернулся через двойную сплошную и сбил пенсионерку
Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте
07.10.2025 в 13:04
Пять лет колонии получил пьяный гонщик из Улан-Удэ
По его вине погиб пассажир автомобиля
07.10.2025 в 12:20
В Улан-Удэ на гастарбайтера упала пачка арматуры
Мужчина скончался на месте
07.10.2025 в 10:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru