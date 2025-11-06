Бывший спикер Хурала Бурятии получил 7 лет колонии

По результатам проверки прокуратуры Следственное управление МВД Бурятии возбудило уголовное дело в отношении гендиректора «Витима» Солбона Дашицыренова. Его задержали в селе Укурик Хилокского района Забайкальского края и конвоировали в Улан-Удэ, после чего определили в СИЗО. К расследованию также подключились сотрудники ФСБ.





Затем под стражу взяли бывшего спикера Хурала Цырен-Даши Доржиева, а его сына Тушина Доржиева объявили в розыск. По неофициальным данным, правоохранители считают, что именно Тушин Доржиев являлся фактическими владельцем «Витима», а его отец использовал свои лоббистские возможности для покровительства компании.





Позже по делу задержали и отправили в СИЗО первого заместителя главы Еравнинского района Зоригто Доржиева. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Затем под «уголовку» попал и сам глава района Чингис Цыренжапов.





Советский райсуд Улан-Удэ вынес приговор по громкому уголовному делу о масштабных хищениях при строительстве школы в селе Сосново-Озерское. На скамье подсудимых оказались несколько фигурантов. Это бывший спикер Хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиев, гендиректор компании «Витим» Солбон Дашицыренов, главный инженер «Витима» Андрей Ханхасаев, а также бизнесмен Антон Романов. Всем им инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».«Судом установлено, что Доржиев, Дашицыренов, Ханхасаев, Романов и лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, действуя организованной группой, используя ООО «Витим», ООО СК «Развитие», ООО «Проф-Универсал», при строительстве здания школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское совершили хищение бюджетных денежных средств в размере 476 млн рублей… В результате здание строящейся школы было признано аварийным и полностью снесено», - сообщили в пресс-службе суда.Кроме того, Романову инкриминировали еще один эпизод.«Установлено, что Романов, действуя организованной группой, совместно с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, используя ООО «Витим», ООО СК «Развитие», ООО «Стройснаб», ООО «Велстрой», в ходе строительства корпуса №2 Хоринской школы №1 совершили хищение бюджетных денежных средств на сумму 3,5 млн рублей», - рассказали в суде.По итогам рассмотрения дела фигуранты получили реальные сроки лишения свободы. Бывшему спикеру Хурала Бурятии Цырену Доржиеву дали 7 лет колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Ханхасаеву назначено 6 лет колонии общего режима со штрафом в размере 450 тысяч рублей, Дашицыренову - 5 лет колонии и штраф в размере 350 тысяч рублей.Больше всех получил Романов – его приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии и штрафу в размере 900 тысяч рублей.Напомним, компания «Витим» должна была построить школу на 450 мест в селе Сосново-Озерское к лету 2023 года, однако сроки были сорваны. Контракт с подрядчиком расторгли, а на стройплощадку зашла прокуратура.В ходе проверки выяснилось, что фирма предоставила заказчику документы с недостоверными сведениями о прочности использованного при строительстве бетона. Как оказалось, в реальности его прочность была ниже заявленной, что создало угрозу обрушения здания в процессе эксплуатации.Правоохранители пришли к выводу, что за счет использования более дешевого бетона подрядчики похитили миллионы рублей, а в деле стали появляться все новые и новые фигуранты. Сначала им стал главный специалист производственно-технического отдела Управления капитального строительства правительства Бурятии. Его заподозрили в халатности при приемке документов от строителей школы.Что касается самой школы, здание которой было почти готово, то власти признали ее опасной и пригласили на объект нового подрядчика, который должен был усилить конструкции. Однако позже там вскрылись более серьезные нарушения, чем сообщалось ранее. В связи с этим было принято решение полностью снести школу и начать строить ее заново.