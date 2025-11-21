Кто ответит за «Газар»

Сельскохозяйственный кооператив «Газар» стал пионером в освоении капельного орошения в Бурятии, повсеместно внедрив эту ресурсосберегающую технологию на замену традиционному поверхностному поливу. Помимо выращивания традиционных картофеля, моркови, свеклы, капусты, огурцов, томатов и зелени, хозяйство сохранило специализацию на бахчевых культурах: арбузах и дынях. Вся продукция реализуется через крупные торговые сети республики, а в прошлом году 540 тонн картофеля было поставлено в УФСИН. Согласно отчетным данным, в 2024 году на посевной площади 185 гектаров кооператив собрал 4162 тонны картофеля, что на 11% превысило показатели предыдущего года. Однако в результате последних событий общая посевная площадь хозяйства сократилась с 312 гектаров в 2024 году до 159 в 2025-м, что практически вдвое меньше.





Как пояснил Илларион Цой, восемь лет назад Бурятия была включена в эту программу. На сельском сходе жителям разъяснили: для возрождения оросительной системы и получения федерального финансирования необходимо задействовать не менее 350 гектаров земли при наличии сельхозпроизводителей. В результате хозяйство из Оронгоя предоставило 240 гектаров, предприятие из Хурамши - 150, а СПК «Газар» - 56. Общая площадь превысила 400 гектаров, что позволило провести реконструкцию. С 2019 года Илларион Цой занимает должность директора водного хозяйства Иволгинского района.





Фермер также продемонстрировал собственноручно построенное овощехранилище, где, с его слов, хранится 220 тонн семян картофеля первой репродукции элитных сортов «Гала» и «Анна Королева». Как утверждает фермер, эти семена имеют для хозяйства стратегическое значение.





Несмотря на текущие обвинения, аграрии сохраняют решимость отстаивать свою правоту.





Уголовное дело против фермера Иллариона Цоя и его жены Ольги Юшко вызвало широкий общественный резонанс. Следственные органы утверждают, что фигуранты похитили 33 млн рублей государственных субсидий, а также занимались хранением наркотических веществ. Но их предприятие всегда было примером для многих сельскохозяйственных кооперативов в применении новых технологий и давно стало флагманом аграрного сектора нашей республики. Они отмечены многочисленными наградами, грамотами и премиями. Корреспондент «Номер один» встретилась с обвиняемыми фермерами, чтобы выслушать их версию произошедшего.Илларион Цой - фермер с многолетним стажем, работающий на иволгинской земле с 1987 года. Его профессиональный путь весьма необычен: будучи мастером спорта по боксу и дипломированным педагогом, выпускником спортивного факультета БГПИ (ныне БГУ), он со временем кардинально сменил профессию. Приехав из Узбекистана, Цой сначала работал тренером в школе-интернате Закаменского района, но в итоге нашел свое истинное призвание в сельском хозяйстве.- Сначала меня направили в ОПХ «Иволгинское», позже оказался в совхозе «Заветы Ильича». Я начал работать в этом совхозе бригадиром овощеводческой бригады и в первый год посадил арбузы на 12 гектарах под пленкой. Из Узбекистана привез бригаду из 25 человек. В тот год вырастили очень много арбузов, - вспоминает фермер.После успешного опыта с бахчевыми культурами аграрии перешли к выращиванию овощей: капусты, картофеля, моркови, свеклы и других. Исторический рубеж распада СССР через пять лет открыл новую главу: работникам совхоза выделили земельные паи. Объединив усилия, 11 приехавших из Узбекистана семей получили 55 гектаров и создали ассоциацию фермерских хозяйств «Газар». Эта структура со временем трансформировалась в сельскохозяйственный производственный кооператив, где учредителем выступил Илларион Цой, а его супруга Ольга Юшко стала председателем.- Я знаю Иллариона Цоя больше 30 лет. Помню, он в свое время занимался теплицами в Улан-Удэ. Хотя по образованию Илларион педагог, но по природе он земледелец. В 90-х он даже работал на авиазаводе, где занимался сельским хозяйством и обеспечивал овощами весь заводской поселок. А сейчас он успешный фермер, выращивает овощи в Иволгинском районе. Но внезапно администрация района отказалась продлевать договор аренды на 190 гектаров земли, которые фермеры в течение нескольких лет обрабатывали и получали с них урожай. В итоге эта земля простояла целый год, ее никому не передали, - рассказывает заместитель председателя Комиссии по правам человека Общественной палаты Республики Бурятия Валерий Яковлев. - Нужно понимать, что обработать и подвести воду на эту каменистую землю - совсем не простое дело. Илларион Цой обратился в Общественную палату, чтобы помочь ему вернуть обработанные им же поля для посева овощей. Самое обидное, что человек действительно работает, кормит овощами республику, а ему создают препоны, - говорит общественник.Фермер с грустью показывает на обширный участок земли, расположенный выше на горном склоне. В этом сезоне поля остались незасеянными - здесь не было посажено ни одной овощной культуры.- Эти 190 гектаров в 2025 году мы не обрабатывали, потому что нам их не дали. Согласно федеральному закону об обороте земель, если в течение пяти лет фермер использует землю под посевы, своевременно платит аренду и участвует в продовольственной программе от Минсельхоза РБ, то он имеет право выкупить ее. Но нам отказали без объяснения причин. Мы своими силами провели туда, в гору, систему полива, установили электротрансформатор и подъемную насосную станцию. Я считаю, что нас просто хотят раскулачить. Когда пройдет суд, нас полностью обанкротят, и тогда выяснится, кто в итоге приберет наше хозяйство и кто тот самый лис, - эмоционально делится своими мыслями, показывая трубы для подачи воды в гору, Илларион Цой.Фермер уверен, что все началось с запуска Дундаевской системы орошения протяженностью в 28 км. Напомним, что восстановление оросительной системы проведено по федеральной программе по развитию мелиорации земель сельхозназначения.- В итоге заявленные хозяйства самоустранились и отдуваться за всех остался только СПК «Газар» со своими собственными 56 гектарами. Сейчас про меня пишут, и следователи говорят, что Цой погнался за большими землями. Но такое говорят люди, далекие от сельского хозяйства. Есть понятие «севооборот», и часть полей находится под паром. Согласно этой программе, я, как сельхозпроизводитель, должен обрабатывать не менее 350 гектаров сельхозземли. Меня все время просили увеличить площади полей, чтобы соответствовать нормативу. В этом году мы кое-как показали 160 гектаров из 350, на следующий год будет полный ноль. Технику и земли арестовали, я стою на одной ноге, - делится проблемами земледелец.В подтверждение своей позиции аграрий предоставил официальные документы. Среди них акт проверки Счетной палаты Республики Бурятия, свидетельствующий о целевом и эффективном использовании бюджетных средств в рамках регионального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» за 2024 - 2025 гг. Кроме того, имеется письмо от Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, которое констатирует отсутствие нарушений в расходовании полученных субсидий за период с 2021 по 2024 год.- Когда не была проведена система орошения, эти земли никому не нужны были. А сейчас тут идет подпольная драка за них. Если раньше вода дальше от села Кокорино никуда не уходила, то сейчас она доходит до Оронгоя. Земли, которые находятся ниже системы полива, считаются поливными. Те, что выше, - не поливные, а богарные. Чтобы туда подать воду, нужно очень много средств: подвести электроэнергию, построить мощную насосную станцию или же приобрести большие дизельные насосы. На это все дело у фермеров, конечно, не хватает средств. Мы затратили около 15 млн рублей, чтобы провести свет, поставить трансформатор, насосы, фильтры. Поэтому сейчас эти земли для людей, которые хотят завладеть ими, просто Клондайк, - рассуждает фермер.По словам агрария, оснащение одного гектара системой капельного орошения обходится в 75 тыс. рублей. В его хозяйстве эта технология охватывает около 300 гектаров. При этом государственная субсидия, предназначенная для компенсации затрат на агротехнологические работы, повышение экологической безопасности, улучшение плодородия почв и стимулирование растениеводства, составляет лишь 9 млн рублей. Для сравнения: по расчетам фермера, базовые затраты на выращивание картофеля без учета капельного полива достигают 200 тыс. рублей на гектар.– Это еще без учета семян. Если посадить семена картофеля третьей репродукции, то урожай получишь 15 тонн. Если семена второй репродукции, то урожай будет уже 18 - 20 тонн. Соответственно, семена первой репродукции дадут хороший урожай, но их стоимость высокая - 35 рублей за 1 килограмм, элита – 65 - 80 рублей. Чтобы закупить 20 тонн, необходимо только за перевозку заплатить 200 тыс. рублей. Если не обновишь семена, то, считай, сезон упущен. Не прокормишь ни семью, ни свое предприятие, - комментирует Цой.Цой задается риторическим вопросом: имело ли смысл рисковать репутацией и бизнесом ради 9 млн рублей субсидий, если ежегодные затраты на обработку 300 гектаров составляют 70 - 80 млн? Такое соотношение расходов и потенциальной выгоды ставит под сомнение саму логику обвинения в мошенничестве.- Я предлагаю создать комиссию из представителей Министерства сельского хозяйства РБ, правительства, Народного Хурала и сотрудников МВД, чтобы они приехали и проверили наше хозяйство. Действительно ли мы похитили деньги или все же вложили в нашу деятельность? Работаем ли на самом деле? Стоит ли нас судить? Мы всю жизнь шли к этому, только начали на ноги вставать, - сетует учредитель СПК «Газар».Экономические показатели хозяйства говорят сами за себя: по официальным данным, налоговые отчисления СПК «Газар» в бюджет в 2024 году составили 2,2 млн рублей против 1,5 млн годом ранее, что демонстрирует рост.Социальная ответственность фермера также находит конкретное выражение. С начала специальной военной операции Цой передал свою двухмесячную пенсию, обеспечил борщевыми наборами семьи участников СВО из села Хурамши и выделил 20 тонн элитного семенного картофеля для семей мобилизованных из Иволгинского района. Кроме того, кооператив на регулярной основе снабжает овощами местную школу.- Я возмущен до глубины души. Доработал до седин и обвинен в создании ОПГ и мошенничестве. Всю свою жизнь вложил в это хозяйство. Теперь семейный бизнес – это организованная преступная деятельность? Меня обвиняют в том, что я не работаю, предоставляю фиктивные документы. Мне дали восемь альбомов обвинительной статьи, так я прочитал пять страниц, а дальше не могу, до того меня переполняет возмущение. Понимаете, мои родители - репрессированные корейцы. Я до сих пор помню их рассказы, как все это происходило. И у меня такое ощущение, что сейчас снова 1937 год, - возмущенно рассказывает Илларион Цой.Фермер с тревогой говорит о возможном уничтожении и ликвидации их совместного предприятия СПК «Газар». С трудом сдерживая возмущение, он вспоминает то злополучное утро.- В пять утра к нам приехали целых 12 машин. Залетели люди в масках, начали скручивать мне руки, надели наручники. Я сначала подумал, что к нам нагрянули бандиты. Перевернули вещи в наших домах вверх дном. Нас продержали с утра до вечера практически без еды и воды. У меня сахарный диабет, а жене пришлось вызывать скорую помощь, потому что у нее поднялось давление, - рассказывает Илларион Цой про то утро, когда приехали с обыском.Согласно официальной версии МВД, организатором преступной схемы является 76-летний учредитель предприятия, который привлек к противоправной деятельности свою 56-летнюю сожительницу. Их незаконную деятельность пресекли в прошлом году сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия.По данным следствия, с 2021 по 2024 год руководители крестьянско-фермерского хозяйства подавали заявления на получение субсидий для компенсации затрат на агротехнические работы, повышение экологической безопасности, улучшение плодородия почв и стимулирование растениеводства. При этом, как утверждает следствие, в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии предоставлялись поддельные документы с заведомо ложными сведениями.- В результате незаконных действий обвиняемые похитили из бюджета республики более 33 млн рублей, которые составили разницу между первоначальным размером гранта и полученным по фиктивным договорам, - рассказали в МВД Бурятии.Во время обысков у обвиняемых изъяли техническое оборудование, деловую документацию и иные предметы, имеющие доказательственное значение по делу. Также оперативники обнаружили и конфисковали наркотическое средство - гашиш общим весом 21,15 грамма, что послужило основанием для возбуждения отдельного уголовного производства.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. На данный момент все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.- По поводу наркотических средств, якобы найденных в моем платяном шкафу, у меня большие сомнения. Я впервые увидела завернутые в целлофан свертки. Но мой муж просто взял и сказал, что это его, чтобы защитить меня. Мы, конечно, не употребляем никаких наркотических средств, сын тоже. Это полный абсурд, - возмущается супруга Цоя.По рассказу Ольги, при обыске у них конфисковали даже наличность из ее личного кошелька и телефоны.- Забрали сумму, которая была подготовлена в качестве заработной платы работникам. Мне потом пришлось занимать деньги, чтобы расплатиться с людьми. Это больше похоже на заказной рейдерский захват нашего сельхозпредприятия, - говорит Илларион Цой.Всем известно, что Бурятия – регион с непростыми условиями для земледелия. Здесь, чтобы получить хороший урожай, требуется не только современное оборудование и огромные усилия, но и навыки, накопленные годами упорного труда.Кооператив «Газар» долгое время рассматривался как эталон эффективного сельхозпроизводства - пример того, как грамотное землепользование и искренняя преданность делу преобразуют сложные ландшафты в плодородные угодья. Возможно, впечатляющие экономические показатели предприятия - 12-е место в региональном рейтинге по выручке и рентабельность на уровне 17% при среднем отраслевом показателе 31% – могли стать причиной повышенного внимания к успешному хозяйству.Дело очень странное: уважаемый в Бурятии фермер, отмеченный наградами и благодарностями, и уголовка - как-то не вяжется одно с другим. И вообще, сельхозсубсидии и прочие подарки от государства, как показывает практика, это очень опасная штука - получить их непросто, а сесть за них легко.Фото из личного архива И. Цоя